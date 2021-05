Surprize incredibile în cadrul celui mai recent Consiliu de nominalizare de la Survivor România. Daniel Pavel a făcut anunțul incredibil la care nimeni nu se aștepta. Ce pedeapsă au primit Faimoșii Culiță Sterp și Sebastian Chitoșcă pentru felul în care au încălcat regulamentul Survivor, acum câteva săptămâni.

Sâmbătă, 16 mai, a avut loc unul dintre cele mai dificile și dureroase Consilii de la Survivor România. După ce Sorin Pușcașu de la Războinici a fost nevoit să se retragă din competiție din cauza problemelor medicale, Bogdan Urucu a fost propus spre eliminare, în unanimitate de către colegii săi din echipa albastră.

Albert: Știu că vei intelege, tu ești un tip matur. Mi-ai dat multe sfaturi, chiar îmi place de tine. Sper să nu ieși și să plece cineva de la Faimoși, că ar fi cazul.

Maria: Îmi pare rău, chiar nu am pe cine vota. Așa cum am zis, mă iau după clasament. Băieții sunt aici de mult timp, iar Adelina e singura fată.

Adelina: Ești inima grupului, cel puțin de când a plecat Sindy, chiar sper să nu ieși.

„Era o decizie asumată. Înainte de consiliu, eu am vorbit cu toți colegii mei și am căzut de acord ca sunt cel mai puțin experimentat din această competiție. Am zis că știu că o sa fiu cel nominalizat și poate voi avea șansa de a merge mai departe în această competiție.”, a declarat Bogdan Urucu de la Survivor România.