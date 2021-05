Alin Sălăjean, reacție promptă după eliminarea lui Sorin de la Survivor. Ce a spus fostul Războinic

Vestea că Sorin Pușcașu a fost eliminat de la Survivor România a venit ca un șoc pentru fanii celui mai dur reality-show care se desfășoară în Republica Dominicană. Războinicul nu a primit acceptul medicului de a reveni pe traseu. Ce a declarat fostul Războinic Alin Sălăjean despre plecarea lui Sorin din competiție.

Din contră, Sorin are probleme serioase la genunchi iar în urma ultimului set de analize efectuat la spital, fostul fotbalist a fost nevoit să părăsească Survivor România, deoarece sănătatea este mai importantă decât orice.

Alin Sălăjean, fost concurent al echipei Războinicilor, a reacționat imediat pe Instastories, la auzul veștii că principalul rival al prietenului său Albert Oprea a părăsit concursul. Fostul Războinici a ținut să-l felicite pe Albert, spunând că îl susține în continuare, deoarece, pentru el, Albert este câștigătorul moral al competiției Survivor România.

Telespectatorii Survivor România au stat cu sufletul la gură în timpul Consiliului de sâmbătă 16 mai, atunci când Sorin Pușcașu și-a luat rămas bun de la colegii săi Războinici și de la Faimoși. Înainte să plece, Războinicul i-a strâns mâna „rivalului” său Albert, căruia i-a transmis un mesaj sincer:

Sorin Pușcașu a fost nevoit să părăsească emisiunea Survivor România din cauza problemelor medicale ce nu au mai suportat amânare. Războinicul a avut ochii în lacrimi la ultimul său discurs de la Consiliu.

„Dan, cumva mă așteptam. Am văzut și eu rezultatele. E destul de grav față de ce credeam eu, sunt destule probleme la genunchiul meu. Am stat 4 luni jumate aici. Psihic am dat dovada ca am dus-o destul de bine. Fizic se pare că nu, deși mi-am dorit, aș fi în stare să îmi risc piciorul pentru echipa asta.

Pentru cei care au avut incredere în mine, meritau să mă vadă pe traseu cu riscul de a rămâne cu piciorul acolo. Cei apropiați mi-ar fi spus să nu îmi risc sănătatea și să vin acasă. Ce pot să zic este că, așa cum am zis la inceput, nu mă intereseaza finala, ci experiența.

Îmi e foarte greu să vorbesc acum, sunt un luptător și nu vreau să renunț, indiferent că sunt oameni care poate ar fi vrut să mă vadă în situația asta. Ii respect pe toti, aproape pe toți, am cunoscut aici oameni minunați și oameni pe care nu aș vrea să îi am lângă mine, uneori.

Mi-am dat seama că unele chestii schimbă persoanele și nu știu de ce. Ar trebui ca fiecare să-și dea seama că Survivor se va termina în puțin timp și ne vom întoarce la viața reală.”, a declarat Sorin Pușcașu la Survivor.