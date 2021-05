Nominalizare previzibilă la Survivor România. Tuturor le-a părut rău să voteze așa

Consiliul de nominalizare de sâmbătă, 15 mai, a adus foarte multe surprize pentru Faimoși și Războinici. După ce Sorin Pușcașu a fost eliminat de urgență din cauza problemelor de sănătate, un alt concurent din echipa albastră a fost votat de către concurenții Războinici. Tuturor le-a părut rău să voteze așa.

Consiliul de sâmbătă a adus lacrimi în sufletele Războinicilor. După ce veteranul Sorin a părăsit competiția din Republica Dominicană din cauza problemelor medicale, se pare că Bogdan este cel care a fost propus spre eliminare, în unanimitate, de către coechipierii săi.

Maria: Îmi pare rău, chiar nu am pe cine vota. Așa cum am zis, mă iau după clasament. Băieții sunt aici de mult timp, iar Adelina e singura fată.

Polițistul de la Survivor România a declarat că se aștepta la acest lucru. Mai mult de atât, Bogdan Urucu i-a mărturisit prezentatorului Daniel Pavel că, înainte de Consiliu, Războinicii au avut o discuție în camp. Acolo, concurentul le-a spus colegilor săi că el este cel mai puțin experimentat din competiție, dând de înțeles cumva că ar fi cea mai corectă decizie aceea de a-l vota pe el.

„Era o decizie asumată. Înainte de consiliu, eu am vorbit cu toți colegii mei și am căzut de acord ca sunt cel mai puțin experimentat din această competiție. Am zis că știu că o sa fiu cel nominalizat și poate voi avea șansa de a merge mai departe în această competiție.”, a declarat Bogdan Urucu de la Survivor România.

Sorin Pușcașu a primit vești proaste din partea lui Daniel Pavel. Drumul fotbalistului la Survivor s-a încheiat din cauza problemelor de sănătate pe care le-a suferit la genunchi:

„Mă așteptam. Am văzut și eu rezultatele. E destul de grav față de ce credeam eu, sunt destule probleme la genunchiul meu. Am stat 4 luni jumate aici. Psihic am dat dovada ca am dus-o destul de bine. Fizic se pare că nu, deși mi-am dorit, aș fi în stare să îmi risc piciorul pentru echipa asta.

Pentru cei care au avut incredere în mine, meritau să mă vadă pe traseu cu riscul de a rămâne cu piciorul acolo. Cei apropiați mi-ar fi spus să nu îmi risc sănătatea și să vin acasă. Ce pot să zic este că, așa cum am zis la inceput, nu mă intereseaza finala, ci experiența.

Îmi e foarte greu să vorbesc acum, sunt un luptător și nu vreau să renunț, indiferent că sunt oameni care poate ar fi vrut să mă vadă în situația asta. Ii respect pe toti, aproape pe toți, am cunoscut aici oameni minunați și oameni pe care nu aș vrea să îi am lângă mine, uneori.

Mi-am dat seama că unele chestii schimbă persoanele și nu știu de ce. Ar trebui ca fiecare să-și dea seama că Survivor se va termina în puțin timp și ne vom întoarce la viața reală.”, a declarat Sorin Pușcașu, vizibil emoționat, la Survivor România.