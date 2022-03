Eliminare așteptată la Survivor România 2022. „Cătălin, ține-i stresați pe toți”

Ediția din 15 martie 2022 Survivor România i-a pus pe cei trei nominalizați din echipa Faimoșilor în Consiliul de Nominalizare de ieri, TJ Miles, Natalia și CRBL, în postura de a-și aștepta verdictul la Consiliul de Nominalizare din această seară. Unul dintre cei trei Faimoși a părăsit astăzi competiția în urma votului telespectatorilor.

CRBL, TJ Miles și Natalia Duminică au fost nominalizați la finalul ediției din 14 martie, Survivor România 2022. Pe teren, în ediția de azi s-a disputat un nou joc de Comunicare. Ca de obicei, tensiunile au crescut pe teren, întrucât ambele echipe și-au dorit câștigul, mai cu seamă Faimoșii care ieri au pierdut Jocul de Imunitate.

Faptul că Faimoșii au pierdut azi și jocul de Comunicare a readus nemulțumirile în prim-plan. De altfel, imediat ce Jocul de imunitate de azi s-a încheiat cu scorul de 10:2 pentru Războinici, Cătălin Zmărăndescu a făcut o criză de nervi în fața colegilor săi, pe care i-a acuzat că nu se concentrează suficient pe traseu. El a declarat că își dorește să plece acasă din Concurs, întrucât nu poate să suporte rușinea acestei noi pierderi.

Zmărandescu poate să duca la 50 de ani meci de meci, dar voi nu puteți? Gândiți-o logic, am 50 de ani, trag cat pot de mine pe traseu. Aș vrea sa ies afară din concursul asta, restul poată sa spună ce vrea, m-am săturat să pun capul in pământ. Vreau să ies din concurs, nu se mai poate.”, a declarat Faimosul Cătălin Zmărăndescu, imediat după ce s-a terminat pentru Comunicare.

„Asta este ne merităm soarta, la urmatorul Consiliu votați-mă, eu vreau sa plec acasă, m-am săturat să iau bătaie. Nu vreau și nu-mi place, toată viața mea am fost campion, nu vreau să fiu acum ciuca bătăilor. Dacă nu vă focusați… nu mai zic, nu mai fac nimic. Nu vreau scuze. Treziti-vă dracului, că ne ducem acasă.

Consiliul de Eliminare a sosit, după o zi de emoții, care se încheie acum cu nouă eliminare. Daniel Pavel a invitat-o pe Natalia, nominalizată în acest Consiliu

„Mă simt ciudat, nu am fost niciodată în starea asta. (…)Aici nu merge cu frumosul, dacă nu aduci puncte, degeaba stai în Survivor”, a spus Natalia Duminică.

Cătălin Zmărăndescu a fost întrebat dacă își menține ideea că ar vrea să părăsească show-ul, o cerere pe care a făcut-o după jocul de Comunicare.

„Fac sport de viață și o să fac până mor, este normal să mă supăr când nu se aduc puncte. Când m-am calmat, m-am gândit la ce am spus și am discutat cu colegii, am zis că voi face tot posibilul pe traseu, le-am zis și lor să se trezească.

Am pretenții și de la nou-veniți, că sunt mai în formă, nu trebuie să doarmă pe ei. Sper să văd puncte aduse. Gestul de a da bandana jos după jocul de Comunicare a fost o greșeală, am reflectat, cu toții avem greșeli”, a spus Cătălin Zmărăndescu.