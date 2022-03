Nominalizări șocante la Consiliul de Eliminare de la Survivor 2022. Cine poate ieși din concurs

O nouă zi în care Faimoșii și Războinicii s-au luptat pe traseu pentru mult dorita Imunitate, după ce în ediția din 13 martie încă un Faimos și un Războinic au fost trimiși pentru o săptămână în Exil. Este vorba de CRBl și Doru Răduță, cel din urmă aflându-se pentru a doua oară în Exil. Astăzi însă, Consiliul, în urma Jocului de imunitate, a decis cine anume este în pericol de eliminare.

Ediția din 14 martie 2022, Survivor România, a continuat cu un nou duel între Faimoși și Războinici, pe traseele din Republica Dominicană. A fost o luptă strânsă între cele două tabere, tranșată apoi la un nou Consiliu de eliminare. Pe teren, lupta a fost foarte strânsă. Natalia și Oana au deschis traseul. Faimosii au deschis scorul cu 1:0. TJ și Ionuț au fost următorii care au intrat pe traseu, iar Războinicii au egalat. De precizat este că a patra egalitate din teren a fost adusă de Catalin Zmărăndescu. Însă, la final, scorul de pe tabelă a indicat 10:6 pentru echipa Războinicilor, iar dinspre echipa Albastră răsuna în permanență: „Relu, fă ce vrei, l-ai bătut pe TJ!”.

După acest deznodământ un nou scandal s-a iscat în echipa Faimoșilor. Cătălin Zmărăndescu i-a lansat acuzații grave lui Marian Drăgulescu.

„Adu punctul atunci, daca nu ești fetiță! Trage de tine dacă te simți jignit că dai ca o fetiță. Omule, tu esti nebun la cap? Aici nu e ca la Olimpiadă„, i-a reproșat Cătălin Zmărăndescu lui Marian Drăgulescu, înainte de Consiliul de eliminare. Colanul de imunitate în echipa Faimoșilor a fost adjudecat de Elena și Marian Drăgulescu.

Elena a luat cuvântul și și-a exprimat nominalizarea.

„Elena: De fiecare dată când am purtat colanul am spus că vine cu o greutate, dar acum cred ca este o greutate și mai mare Pe omul acesta îl pot numi și prieten, este puternic, dar a ajuns la o limită. Votul meu va merge către Natalia.”

La fel a făcut și Marian Drăgulescu.

„Marian: Am așteptat să văd ce se întâmplă înaintea mea. Am rămas printre cei mai puternici în echipă, iar cea mai potrivită alegere ar fi un băiat. Aici contează și ce faci pe traseu, dar și cu cine rezonezi. Din prima clipă am rezonat cu Cătălin, chiar dacă azi am avut o mică ceartă, il nominalizez pe CRBL.