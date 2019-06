Elicopter, prăbușit la New York: ce s-a întâmplat cu un bloc din Manhattan

Cetățenii cartierului Manhattan din New York au fost în alertă în această seară, în urma prăbușirii unui elicopter. Numărul total al victimelor este încă necunoscut.

Luni, 10 iunie 2019, un elicopter s-a prăbușit pe un bloc din Manhattan în timp ce încerca să execute o aterizare forțată. Vremea în New York a fost una foarte problematică în ultima perioadă și, din câte se pare, dezastrul a fost provocat de o ploaie puternică și ceață densă.

Evenimentul s-a petrecut chiar în centrul uneia dintre cele mai scumpe zone din oraș. Este vorba de Midtown. Acolo sunt centralizate foarte multe clădiri de tip zgârie-nori. Deși a fost înregistrat cel puțin un mort în urma aterizării forțate pe un bloc din apropiere de Times Square, situația ar fi putut fi mult mai gravă decât atât, dacă elicopterul intra în pereții de sticlă ai clădirii.

Cel puțin un deces a fost confirmat de către cei de la Reuters în cazul elicopterului prăbușit pe un bloc din Manhattan. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a ajuns la locul accidentului imediat după prăbușirea aparatului. În acele momente dramatice, a declarat ziariștilor că, din primele informații, elicopterul a încercat o aterizare de urgență pe acoperișul unui bloc. Din păcate, în procesul de aterizare, a luat foc.

Numărul pompierilor prezenți la fața locului este foarte mare, din ce putem desprinde din clipurile de pe rețele sociale. Mai important este însă faptul că Andrew Cuomo a exclus complet orice ipoteză a unui atac terorist. Guvernatorul a confirmat și faptul că decesul a fost suferit de o persoană din elicopter și nu din afara lui.

Blocul pe care a încercat să aterizeze forțat elicopterul este situat pe 7 Avenue și are 54 de etaje. Prăbușirea făcut blocul să se cutremure un pic, dar se pare că nu a afectat structura de rezistență a clădirii și nicio persoană din clădire nu a fost rănită.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH

— Lance Koonce (@LHKoonce) June 10, 2019