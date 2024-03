Elevul Adrian din seria ”Liceenii”, dezvăluiri de la filmări. Cât de greu a fost pentru Oana Sîrbu și Ștefan Bănică Jr să filmeze scena de dragoste: ”Nu știau cum și ce să facă!” EXCLUSIV

Vă mai amintiți de șarmantul elev Adrian, colegul de cameră al lui Ștefan Bănică Jr, din vestita serie ”Liceenii”? Actorul Dan Cociș ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, cum a prins acest rol, care i-a adus celebritatea, dar și câți bani a câștigat, la vremea aceea. Am aflat, din confesiunile sale, și detalii privind realizarea scenei de dragoste dintre Oana Sîrbu și Ștefan Bănică Jr, din ”Liceenii Rock ‘n’ Roll” (1992), și care i-a pus în mare încurcătură pe protagoniști.

Actorul Dan Cociș a revenit în lumina reflectoarelor, după 32 de ani

Dan Cociș sau elevul Adrian, din seria ”Liceenii”, și-a anunțat revenirea în showbiz. Nu ca actor, ci ca muzician.

Playtech Știri: Ai cântat și în seria ”Liceenii”, alături de Ștefan Bănică Jr, dar ai făcut parte și din trupa lui, The 50’s. Recent, ai revenit pe scenă, ca muzician, solist și compozitor. Cum te simți, din nou, pe scenă?

Dan Cociș: Da, am revenit în showbiz, ca muzician, produc videoclipuri, compun, cânt. Muzica este o pasiune mai veche, pe care am părăsit-o acum vreo 30 și ceva de ani. M-am întors cu piese noi, vom vedea cum vor fi primite de public.

Am vrut inițial să compun pentru alți artiști, dar, când am văzut că durează mult timp, până primesc răspunsuri, m-am apucat să le cânt. Am fost coleg de școală cu Ștefan Bănică Jr, cântam cu el, încă din anii de liceu, pe la ceaiurile alea comuniste, de prin apartamente și garsoniere, apoi, pe la serbări. Am făcut parte chiar și din trupa lui, The 50’s.

Playtech Știri: Cum ai obținut rolul elevului Adrian, din seria ”Liceenii”? Te-a ajutat și Ștefan Bănică Jr, prietenul tău, cel care în film îl interpretează pe Mihai?

Dan Cociș: Regizorul Nicolae Corjos m-a chemat inițial să fac figurație, mă știa de când filmase ”Declarație de dragoste”, în casa părintească.

Dar, cum actorul care trebuia să îl interpreteze pe elevul Adrian s-a retras, n-a mai putut filma, mi s-a oferit mie rolul, mi se potrivea, știam și să cânt la chitară. M-am bucurat, pentru că primeam scutire pentru școală, în timpul filmărilor.

Cu Ștefan m-am regăsit pe platourile de filmare, nu el mă adusese, nici nu știam că va juca în seria ”Liceenii”.

Care era atmosfera, pe platourile de filmare?

Dan Cociș susține că el și colegii lui nu au avut probleme la filmări, chiar dacă erau actori debutanți. Iată și care a fost secretul succesului acestei serii de filme cu liceeni.

Playtech Știri: Cum au decurs filmările, se trăgeau multe duble? Nu erați actori profesioniști. Care era atmosfera de pe platourile de filmare?

Dan Cociș: Noi nu ne consideram niște actori, pe platourile de filmare, pentru că mai mult de jumătate dintre noi ne cunoșteam de dinainte.

Ne consideram o gașcă de prieteni, așa că am filmat cu o oarecare lejeritate. Să știți că multe replici din film au fost spontane, erau ale noastre, nu s-a urmărit cu strictețe scenariul. Regizorul Nicolae Corjos ne mai lăsa să improvizăm, ca să pară totul cât mai natural.

Playtech Știri: Tu erai colegul de cameră al lui Mihai și al lui Ionică, cel care primea mereu de acasă delicioasele plăcinte ”poale în brâu”…

Dan Cociș: A, da, era tare amuzantă scena cu plăcintele. Multă vreme, și după filmări, prietenii îmi ziceau: ”Nu dai și tu o plăcintă?”, nu mai îmi ziceau: ”Nu dai și tu o bere?”, ca înainte.

Despre prietenia cu Ștefan Bănică Jr: ”Ne-am susținut și în poveștile de dragoste”

Dan Cociș ne-a vorbit la superlativ despre Ștefan Bănică Jr, care i-a rămas prieten și în afara platourilor de filmare. S-au susținut chiar și în poveștile de dragoste.

Playtech Știri: Cum este Ștefan Bănică Jr, când se stinge lumina reflectoarelor?

Dan Cociș: Ca orice om, toată lumea își imaginează că o vedetă trebuie să aibă lucruri speciale în privat. Și actorii sunt oameni, strănută, se enervează, îi apucă burta. Ștefan e om, ca oricare om. Dar, noi nu ne-am certat niciodată, nici la filmări, nici în privat.

Dimpotrivă, ne-am ajutat mereu, ne-am susținut, chiar și în poveștile de dragoste. Mai cu o vorbă, mai cu un mesaj pentru fetele pe care le îndrăgeam.

De cine era îndrăgostit, de fapt, Ștefan Bănică Jr, în timpul filmărilor pentru ”Liceenii”?

Playtech Știri: E adevărat că, în timpul filmărilor pentru ”Liceenii”, iubita reală a lui Ștefan Bănică Jr era, de fapt, actrița Cesonia Postelnicu, cea care o interpreta pe Geta?

Dan Cociș: Da, Cesonia a fost în acea perioadă iubita lui Ștefan, dar a fost o dragoste adolescentină, ca între liceeni, ca să zic așa. S-au despărțit, într-un final, așa a fost să fie…

Care a fost cea mai dificilă scenă din seria ”Liceenii”: ”Ne-a marcat!”

Dan Cociș ne-a mai dezvăluit și la care scenă au fost cele mai multe probleme, pentru regizor și actori.

Playtech Știri: Care dintre scenele din seria ”Liceenii” a fost foarte greu de filmat? La care secvență regizorul și actorii s-au aflat în mare încurcătură?

Dan Cociș: O scenă care mi-a creat ceva emoție a fost cea din ”Liceenii Rock ‘n’ Roll”, din 1992, dintre Oana Sîrbu și Ștefan Bănică Jr. A fost, de fapt, prima scenă seminud, filmată cu tineri, în România.

A fost, într-adevăr, un moment care ne-a marcat, a fost delicat și pentru echipa de filmare, și pentru noi, artiștii, dar și pentru regizor. Ambii protagoniști aveau emoții mari, a fost singurul moment din seria ”Liceenii” care ne-a copleșit.

Oana și Ștefan nu știau cum și ce să facă, regizorul nu știa ce sfaturi să le dea, cum să îi învețe să filmeze această scenă, cum să o sărute Ștefan pe Oana. Ea, la vremea aceea, se iubea în realitate cu Virgil Popescu, compozitorul, iar Ștefan era iubitul Getei, din film, actrița Cesonia Postelnicu. Oana voia și să ducă scena la bun sfârșit, ca să iasă bine filmul, conform scenariului, dar nu voia nici să-și strice relația cu Virgil.

A fost cel mai greu moment de filmat. Noi, actorii români, nu suntem ca cei din America. Acolo, ei consideră că asta le este meseria, că filmezi, ce ai de filmat, iar apoi pleci acasă, liniștit, și că nu se supără nimeni. Acea scenă de dragoste seminud a fost un pionierat, extrem de greu de realizat, pentru Oana și pentru Ștefan.

Câți bani a câștigat Dan Cociș, cu rolul elevului Adrian?

Rolul Adrian avea să îi aducă lui Dan Cociș și celebritatea, dar și un sac cu bani, la acea vreme. Iată ce sumă a primit, dar și ce și-a cumpărat din banii de la filmări.

Playtech Știri: Cât ai câștigat, cu rolul elevului Adrian, interpretat în seria ”Liceenii”? Mai primești și în prezent bani din difuzare?

Dan Cociș: Am primit atunci bani frumoși, am fost plătit pentru fiecare film din serie, am primit undeva la 50.000 de lei, apoi încă 35.000 de lei, erau bani la vremea aceea. Actorii erau plătiți în funcție de importanța rolului, erau sume fixe, nu ca acum, când se negociază totul. Acești bani m-au ajutat să-mi cumpăr o mașină.

Mă bucur că seria ”Liceenii” încă prezintă interes, că încă se difuzează. Încă sunt mulți nostalgici după acele vremuri romantice…

Seria filmelor cu liceeni, ”Declarație de dragoste” (1985), ”Extemporal la dirigenție (1987), ”Liceenii” (1987), ”Liceenii Rock ‘n’ Roll (1992) și Liceenii în alertă (1993), s-a bucurat de un uriaș succes, la acea vreme. Dar, și în prezent, televiziunile care le redifuzează înregistrează audiențe uriașe.