Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea

După o perioadă dificilă în care viața i-a fost marcată de absență și încercări, Elena Udrea trăiește din plin bucuria unei noi etape. Vara acestui an a adus pentru fostul politician o schimbare majoră, iar timpul liber redobândit l-a dedicat în totalitate fiicei sale, Eva. Prima lor escapadă în afara țării a devenit un prilej de emoție și recunoștință, mai ales că destinația aleasă are o semnificație specială.

Elena Udrea, prima vacanță alături de fiica ei, după eliberare

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare în luna iulie, iar de atunci a ales să își trăiască fiecare clipă alături de fetița ei, în vârstă de șapte ani. Cele două au plecat recent într-o vacanță la Roma, locul ales surprinzând pe toată lumea. Fostul politician a împărtășit câteva imagini de suflet din călătorie, în care apare zâmbitoare alături de micuța Eva, bucurându-se împreună de atmosfera din capitala Italiei.

Pe rețelele de socializare, Elena Udrea a povestit că una dintre opririle lor a fost la celebra Fontana di Trevi. Deși tradiția de a arunca o monedă în fântână pentru îndeplinirea unei dorințe nu mai este permisă după renovare, fostul politician a mărturisit că visul ei cel mai mare s-a împlinit deja.

„Chiar dacă nu este permis să mai arunci bani în Fontana di Trevi pentru a ți se îndeplini o dorință, după ce a fost renovată, dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu: să fiu cu fetița mea și să pot să îi arăt lumea. De data asta, eu și Eva la Roma”, a scris Elena Udrea, pe Facebook.

Eva, prima aniversare alături de mama ei după trei ani

Pentru Elena Udrea, anul 2025 a venit cu o altă bucurie importantă. În luna septembrie, fiica ei, Eva, a împlinit șapte ani. A fost prima aniversare din ultimii trei ani în care mama a putut fi alături de copilul său.

„S-a bucurat enorm, pentru că după atât de mult timp și-a sărbătorit ziua de naștere și cu mama ei, nu doar tati. Am așteptat atât de mult momentul ăsta (…) Mereu era această dezamăgire uriașă, că nu puteam să fiu (…) Bucuria noastră, a celor din jur, a făcut ca sărbătoarea asta să fie cea mai frumoasă din cele șapte pe care le-a avut până acum”, declara Elena Udrea, la Spynews TV.

Potrivit declarațiilor ei, de fiecare dată când nu putea fi prezentă la aniversarea fiicei sale, pregătea totuși câte un cadou pentru ea, chiar și din spatele gratiilor. Acum, pentru prima dată după mult timp, a reușit să se bucure de acest moment alături de copil, marcând o nouă etapă emoționantă în viața amândurora.