Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
02 nov. 2025 | 14:58
de Ionuț Vieru

Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea

Monden
Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea
Elena Udrea și-a îndeplinit cea mai mare dorință după eliberare: a plecat în prima vacanță alături de fiica ei, Eva, la Roma

După o perioadă dificilă în care viața i-a fost marcată de absență și încercări, Elena Udrea trăiește din plin bucuria unei noi etape. Vara acestui an a adus pentru fostul politician o schimbare majoră, iar timpul liber redobândit l-a dedicat în totalitate fiicei sale, Eva. Prima lor escapadă în afara țării a devenit un prilej de emoție și recunoștință, mai ales că destinația aleasă are o semnificație specială.

Elena Udrea, prima vacanță alături de fiica ei, după eliberare

Elena Udrea a fost eliberată din închisoare în luna iulie, iar de atunci a ales să își trăiască fiecare clipă alături de fetița ei, în vârstă de șapte ani. Cele două au plecat recent într-o vacanță la Roma, locul ales surprinzând pe toată lumea. Fostul politician a împărtășit câteva imagini de suflet din călătorie, în care apare zâmbitoare alături de micuța Eva, bucurându-se împreună de atmosfera din capitala Italiei.

Pe rețelele de socializare, Elena Udrea a povestit că una dintre opririle lor a fost la celebra Fontana di Trevi. Deși tradiția de a arunca o monedă în fântână pentru îndeplinirea unei dorințe nu mai este permisă după renovare, fostul politician a mărturisit că visul ei cel mai mare s-a împlinit deja.

„Chiar dacă nu este permis să mai arunci bani în Fontana di Trevi pentru a ți se îndeplini o dorință, după ce a fost renovată, dorința mea cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu: să fiu cu fetița mea și să pot să îi arăt lumea. De data asta, eu și Eva la Roma”, a scris Elena Udrea, pe Facebook.

Elena Udrea, alături de fetița ei, în Roma

Elena Udrea, alături de fetița ei, în Roma

Eva, prima aniversare alături de mama ei după trei ani

Pentru Elena Udrea, anul 2025 a venit cu o altă bucurie importantă. În luna septembrie, fiica ei, Eva, a împlinit șapte ani. A fost prima aniversare din ultimii trei ani în care mama a putut fi alături de copilul său.

Vezi și:
Elena Udrea și Adrian Alexandrov, surprinși în timpul unei ieșiri în doi. Detaliul care iese imediat în evidență
Elena Udrea s-a întors în Parlament. Ținuta aleasă de fostul ministru pentru revenirea pe scena politică FOTO

„S-a bucurat enorm, pentru că după atât de mult timp și-a sărbătorit ziua de naștere și cu mama ei, nu doar tati. Am așteptat atât de mult momentul ăsta (…) Mereu era această dezamăgire uriașă, că nu puteam să fiu (…) Bucuria noastră, a celor din jur, a făcut ca sărbătoarea asta să fie cea mai frumoasă din cele șapte pe care le-a avut până acum”, declara Elena Udrea, la Spynews TV.

Potrivit declarațiilor ei, de fiecare dată când nu putea fi prezentă la aniversarea fiicei sale, pregătea totuși câte un cadou pentru ea, chiar și din spatele gratiilor. Acum, pentru prima dată după mult timp, a reușit să se bucure de acest moment alături de copil, marcând o nouă etapă emoționantă în viața amândurora.

Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Temperaturi de MINUS 15 grade, vortex polar, Elena Mateescu şi Florinela Georgescu spun cum va iarna 2025-2026
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Adevarul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru România
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar
Monden
acum 2 ore
Mesajele disperate ale Ștefaniei Szabo, făcute publice de fostul preot Daniel Balaș: „Mă simt confuză, pierdută”. Acuzații adresa fostului soț al doctoriței
Mesajele disperate ale Ștefaniei Szabo, făcute publice de fostul preot Daniel Balaș: „Mă simt confuză, pierdută”. Acuzații adresa fostului soț al doctoriței
Social
acum 3 ore
Zodiac chinezesc noiembrie 2025: luna marilor schimbări pentru două zodii de foc
Zodiac chinezesc noiembrie 2025: luna marilor schimbări pentru două zodii de foc
Horoscop
acum 3 ore
De ce părinții Andreei Cuciuc cred că nepotul lui Nicolae Botgros știe mai multe despre moartea fiicei lor. Gestul pe care tânărul l-a făcut la priveghi i-a pus pe gânduri
De ce părinții Andreei Cuciuc cred că nepotul lui Nicolae Botgros știe mai multe despre moartea fiicei lor. Gestul pe care tânărul l-a făcut la priveghi i-a pus pe gânduri
Monden
acum 3 ore
Parteneri
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Ștefania Szabo a fost înmormântată. Ce mesaj a transmis fratele regretatei doctorițe de 37 de ani, cu ultimele puteri, înainte de a o conduce pe ultimul drum
Unica.ro