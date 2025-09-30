Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
30 sept. 2025 | 17:38
de Ionuț Vieru

Elena Udrea s-a întors în Parlament. Ținuta aleasă de fostul ministru pentru revenirea pe scena politică FOTO

Monden
Elena Udrea s-a întors în Parlament. Ținuta aleasă de fostul ministru pentru revenirea pe scena politică FOTO
2imagini
Elena Udrea revine în Parlament după eliberare

Elena Udrea și-a făcut din nou apariția în Parlament, moment intens mediatizat care marchează revenirea ei pe scena politică după perioada petrecută în detenție. Imaginile postate pe Instagram Story de Alexandrov Adrian au surprins-o pe fostul ministru într-o ținută atent aleasă, la întâlnirea cu parlamentarii.

O revenire în prim-plan: ce a afișat garderoba și cum au fost surprinse fotografiile

La intrarea în sala deliberărilor, Elena Udrea a purtat un costum de culoare deschisă, tonuri de bej sau crem, asortat cu accesorii minimaliste care nu au încărcat imaginea, dar i-au dat un aer sobru și elegant. Aspectul ei a fost unul atent calculat: machiaj discret, păr lung și drept, iar postura – fermă.

Fotografiile care au circulat provin din Instagram Story-ul lui Alexandrov Adrian, unde au fost etichetate locația „Parlamentul României – Camera Deputaților” și „Palatul Parlamentului”. În una din imagini, Elena Udrea apare la masa comisiei sau a unei dezbateri, flancată de alți oficiali, documente pe masa din față și microfoane amplasate lateral. În alt cadru, este surprinsă urcând treptele Palatului Parlamentului.

Din închisoare înapoi în lumea politică: istoricul condamnârilor și eliberarea

Elena Udrea a fost condamnată definitiv în iunie 2018 la șase ani de închisoare pentru fapte de corupție în dosarul cunoscut sub numele „Gala Bute”.  Înainte de pronunțarea sentinței, a părăsit țara și s-a refugiat în Costa Rica, iar ulterior a cerut azil acolo.

Decizia Curții Constituționale din România a suspendat temporar condamnarea acesteia, deoarece s-a considerat că completurile de cinci judecători de la instanța supremă nu fuseseră legale.

În aprilie 2022, instanța supremă a respins contestația în anulare, confirmând condamnarea pe șase ani de închisoare. Udrea a fost extrădată din Bulgaria și încarcerată la Penitenciarul Târgșor, pe 16 iunie 2022.

La 1 iulie 2025, Judecătoria Ploiești a decis eliberarea condiționată a Elenei Udrea, hotărâre care a fost menținută de Tribunalul Prahova în fața contestației DNA. Prin această decizie, fosta ministră a părăsit penitenciarul după aproximativ trei ani și jumătate de detenție.

La ieșirea din penitenciar, Elena Udrea a declarat:

„Este minunat, îi mulțumesc lui Dumnezeu că această încercare s-a încheiat” și a adăugat că „după 3 ani și jumătate de luptă, a venit și această veste bună.” De asemenea, a mărturisit: „Eu am făcut Gala Bute cu mândrie și poate ăsta e un păcat”

Ea a mai precizat că va rămâne în România și că își va crește copilul acasă, renunțând la ideea revenirii imediate în politică.

