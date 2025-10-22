Elena Udrea şi Adrian Alexandrov, gesturi de iubire în public. Cei doi nu au putut sta departe unul de celălalt nici la cumpărături

După perioade lungi de timp petrecute în spatele gratiilor, este firesc ca Elena Udrea să își dorească ieșiri mai frecvente, indiferent de vreme. Astfel, prezența ei, alături de soțul ei, pe ploaie la Mall Băneasa, nu surprinde pe nimeni. Se pare că timpul petrecut separat a întărit legătura dintre cei doi, pentru că imaginile surprinse arată un cuplu ținându-se de mână, parcă la fel de îndrăgostiți ca niște tineri porumbei, în timp ce se plimbă prin centrul comercial.

Elena Udrea şi Adrian Alexandrov, fotografiați împreună

În imaginile surprinse pe Cancan, Elena Udrea și partenerul său sunt braț la braț, iar prezența lor emană fie romantism, fie pragmatism: posibil ca Adrian Alexandrov să o ajute să-și mențină echilibrul pe pantofii stiletto cu toc de 10 cm pe care îi purta, în ciuda vremii reci și mohorâte.

Ținutele celor doi merită și ele atenție. Elena Udrea purta un pulover tricotat, posibil chiar creat de ea în perioada petrecută la Târgșor, și pantaloni impecabil călcați la dungă, iar ciorapii din plasă care se zăresc sub aceștia păstrează amintirea femeii elegante de altădată. Geanta de pe brațul său, un Hermès Birkin 25, valorează peste 9.000 de euro, în timp ce soțul ei a optat pentru pantofi comozi, semn că a fost pregătit pentru o plimbare mai lungă prin mall, probabil pentru a-și atinge obiectivul de minimum 10.000 de pași pe zi.

Se pare că ieșirea a inclus și o oprire la bancomat, de unde Adrian Alexandrov s-a întors fără un teanc vizibil de bani, dar ulterior a cumpărat o merdenea și un suc cu vitamine, în timp ce Elena îl aștepta răbdătoare în ploaie, într-un gest care arată grija pentru sănătatea și imunitatea lor, după experiențele dificile prin care a trecut fostul politician.

Întreaga apariție a fost o combinație de stil, eleganță și gesturi tandre, demonstrând că, după ani de restricții, cei doi reînvață să se bucure de momente simple împreună.