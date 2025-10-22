Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
22 oct. 2025 | 14:35
de Ioana Bucur

Elena Udrea şi Adrian Alexandrov, gesturi de iubire în public. Cei doi nu au putut sta departe unul de celălalt nici la cumpărături

Social
Elena Udrea şi Adrian Alexandrov, gesturi de iubire în public. Cei doi nu au putut sta departe unul de celălalt nici la cumpărături
12imagini
elena udrea adrian alexandrov

După perioade lungi de timp petrecute în spatele gratiilor, este firesc ca Elena Udrea să își dorească ieșiri mai frecvente, indiferent de vreme. Astfel, prezența ei, alături de soțul ei, pe ploaie la Mall Băneasa, nu surprinde pe nimeni. Se pare că timpul petrecut separat a întărit legătura dintre cei doi, pentru că imaginile surprinse arată un cuplu ținându-se de mână, parcă la fel de îndrăgostiți ca niște tineri porumbei, în timp ce se plimbă prin centrul comercial.

Elena Udrea şi Adrian Alexandrov, fotografiați împreună

În imaginile surprinse pe Cancan, Elena Udrea și partenerul său sunt braț la braț, iar prezența lor emană fie romantism, fie pragmatism: posibil ca Adrian Alexandrov să o ajute să-și mențină echilibrul pe pantofii stiletto cu toc de 10 cm pe care îi purta, în ciuda vremii reci și mohorâte.

Ținutele celor doi merită și ele atenție. Elena Udrea purta un pulover tricotat, posibil chiar creat de ea în perioada petrecută la Târgșor, și pantaloni impecabil călcați la dungă, iar ciorapii din plasă care se zăresc sub aceștia păstrează amintirea femeii elegante de altădată. Geanta de pe brațul său, un Hermès Birkin 25, valorează peste 9.000 de euro, în timp ce soțul ei a optat pentru pantofi comozi, semn că a fost pregătit pentru o plimbare mai lungă prin mall, probabil pentru a-și atinge obiectivul de minimum 10.000 de pași pe zi.

Se pare că ieșirea a inclus și o oprire la bancomat, de unde Adrian Alexandrov s-a întors fără un teanc vizibil de bani, dar ulterior a cumpărat o merdenea și un suc cu vitamine, în timp ce Elena îl aștepta răbdătoare în ploaie, într-un gest care arată grija pentru sănătatea și imunitatea lor, după experiențele dificile prin care a trecut fostul politician.

Întreaga apariție a fost o combinație de stil, eleganță și gesturi tandre, demonstrând că, după ani de restricții, cei doi reînvață să se bucure de momente simple împreună.

Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Pensii 2026. Se schimbă formula de calcul, cum se calculează de anul viitor şi cine este afectat
Digi24
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reacția Kremlinului
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova, înmormântată. Obiectul purtat în mână de apropiaţi
Tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova, înmormântată. Obiectul purtat în mână de apropiaţi
News
acum 11 minute
În ce să fierbi cartofii pentru un piure pufos şi gustos? Trucul bucătarilor cu experienţă
În ce să fierbi cartofii pentru un piure pufos şi gustos? Trucul bucătarilor cu experienţă
Sfaturi Culinare
acum 7 ore
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Monden
acum o zi
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
News
acum o zi
Parteneri
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
Click.ro
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea este din nou întreagă”
Digi24
Cum arată acum Mariana Buică, tânăra care cântărea 240 kg la 25 de ani. În ultimii ani, ea și-a schimbat total viața, a slăbit enorm și și-a îndeplinit cel mai mare vis, acela de a deveni mămică / Foto
Unica.ro