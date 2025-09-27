Elena Udrea a întors toate privirile pe stradă. S-a afișat cu o geantă Louis Vuitton de zeci de mii de euro

Elena Udrea a atras din nou atenția presei printr-o apariție elegantă, la două luni după ce a părăsit Penitenciarul Târgșor, unde a executat peste trei ani de detenție. Fostul ministru al Turismului, dar și apropiată a lui Traian Băsescu, a revenit în atenția opiniei publice printr-o apariție ce nu a trecut, nici de această dată, neobservată.

După ce recent a fost eliberată condiționat, în urma unei decizii definitive a Tribunalului Prahova, ea pare hotărâtă să își reconstruiască viața în afara politicii, iar jurnaliștii de la Cancan.ro au fotografiat-o pe stradă în timp ce purta o geantă de lux.

Elena Udrea a revenit discret, dar în continuare este atent urmărită

Fosta politiciană a ispășit peste trei ani de pedeapsă în dosarul „Gala Bute”, perioadă care a reprezentat o retragere totală din spațiul public.

Eliberarea Elenei Udrea, pe 17 iulie 2025, a marcat începutul unui nou capitol. Potrivit apropiaților, Udrea intenționează să se concentreze pe afaceri de familie, dorind să lase în urmă cariera politică.

Una dintre primele sale apariții după eliberare a avut loc recent, atunci când a fost surprinsă în apropierea unei clădiri de birouri ce găzduiește firme de notariat.

Surse din anturajul său susțin că vizita ar putea fi legată de proiectele profesionale pe care plănuiește să le inițieze cât de curând.

Deși începutul unei noi etape ar putea părea discret, modul în care s-a prezentat a atras din nou atenția: o ținută impecabilă, completată de un accesoriu de lux.

Geanta Louis Vuitton Capucines, piesa centrală a ținutei

Elena Udrea este, de altfel, cunoscută pentru pasiunea ei pentru articolele de brand, iar noua apariție nu a făcut excepție de la regulă câtuși de puțin.

Ea a purtat pe braț o geantă Louis Vuitton Capucines din piele exotică, model crocodile green, al cărei preț depășește 20.000 de euro. Alegerea făcută confirmă interesul pentru accesorii exclusiviste, care i-au definit mereu imaginea publică de-a lungul timpului.

Detaliile au completat o ținută construită atent: pantaloni office negri, o vestă asortată și un blazer alb, lung, fără mâneci.

Pantofii stiletto cu toc înalt și ochelarii de soare au adăugat eleganță, iar zâmbetul afișat a transmis încredere și relaxare.

Nu este prima dată când colecția de genți a Elenei Udrea stârnește interes. În trecut, în documentele DNA era menționată deținerea unui model Hermes Birkin din piele de crocodil, evaluat la circa 80.000 de euro.

Noua apariție confirmă faptul că, în ciuda unei perioade dificile, Udrea își păstrează gustul pentru rafinament și continuă să atragă atenția prin stilul său. Totodată, prezența într-un cadru legat de afaceri arată că își propune să revină în viața activă, dar departe de scena politică.

Astfel, după ani în detenție, Elena Udrea pare să fi ales un drum diferit, în care să îmbine discreția cu eleganța și dorința de a-și reconstrui un viitor stabil, departe de trecut.