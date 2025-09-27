Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
27 sept. 2025 | 14:54
de Kelt Iulia

Elena Udrea a întors toate privirile pe stradă. S-a afișat cu o geantă Louis Vuitton de zeci de mii de euro

Știri generale
Elena Udrea a întors toate privirile pe stradă. S-a afișat cu o geantă Louis Vuitton de zeci de mii de euro
4imagini
Elena Udrea

Elena Udrea a atras din nou atenția presei printr-o apariție elegantă, la două luni după ce a părăsit Penitenciarul Târgșor, unde a executat peste trei ani de detenție. Fostul ministru al Turismului, dar și apropiată a lui Traian Băsescu, a revenit în atenția opiniei publice printr-o apariție ce nu a trecut, nici de această dată, neobservată.

După ce recent a fost eliberată condiționat, în urma unei decizii definitive a Tribunalului Prahova, ea pare hotărâtă să își reconstruiască viața în afara politicii, iar jurnaliștii de la Cancan.ro au fotografiat-o pe stradă în timp ce purta o geantă de lux.

Elena Udrea a revenit discret, dar în continuare este atent urmărită

Fosta politiciană a ispășit peste trei ani de pedeapsă în dosarul „Gala Bute”, perioadă care a reprezentat o retragere totală din spațiul public.

Eliberarea Elenei Udrea, pe 17 iulie 2025, a marcat începutul unui nou capitol. Potrivit apropiaților, Udrea intenționează să se concentreze pe afaceri de familie, dorind să lase în urmă cariera politică.

Vezi și:
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Cum și-a surprins mama fiica de ziua ei specială, cu 35 de imagini unice

Una dintre primele sale apariții după eliberare a avut loc recent, atunci când a fost surprinsă în apropierea unei clădiri de birouri ce găzduiește firme de notariat.

Surse din anturajul său susțin că vizita ar putea fi legată de proiectele profesionale pe care plănuiește să le inițieze cât de curând.

Deși începutul unei noi etape ar putea părea discret, modul în care s-a prezentat a atras din nou atenția: o ținută impecabilă, completată de un accesoriu de lux.

Geanta Louis Vuitton Capucines, piesa centrală a ținutei

Elena Udrea este, de altfel, cunoscută pentru pasiunea ei pentru articolele de brand, iar noua apariție nu a făcut excepție de la regulă câtuși de puțin.

Ea a purtat pe braț o geantă Louis Vuitton Capucines din piele exotică, model crocodile green, al cărei preț depășește 20.000 de euro. Alegerea făcută confirmă interesul pentru accesorii exclusiviste, care i-au definit mereu imaginea publică de-a lungul timpului.

Detaliile au completat o ținută construită atent: pantaloni office negri, o vestă asortată și un blazer alb, lung, fără mâneci.

Pantofii stiletto cu toc înalt și ochelarii de soare au adăugat eleganță, iar zâmbetul afișat a transmis încredere și relaxare.

Nu este prima dată când colecția de genți a Elenei Udrea stârnește interes. În trecut, în documentele DNA era menționată deținerea unui model Hermes Birkin din piele de crocodil, evaluat la circa 80.000 de euro.

Noua apariție confirmă faptul că, în ciuda unei perioade dificile, Udrea își păstrează gustul pentru rafinament și continuă să atragă atenția prin stilul său. Totodată, prezența într-un cadru legat de afaceri arată că își propune să revină în viața activă, dar departe de scena politică.

Astfel, după ani în detenție, Elena Udrea pare să fi ales un drum diferit, în care să îmbine discreția cu eleganța și dorința de a-și reconstrui un viitor stabil, departe de trecut.

Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Adevarul
Cum a slăbit un bucătar renumit 40 de kilograme fără diete și a devenit maratonist: „Mănânc orice, și cu pâine”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Selena Gomez se căsătoreşte. Pregătirile pentru nunta luxoasă sunt în toi. Marile celebrități care vor participa la evenimentul anului
Selena Gomez se căsătoreşte. Pregătirile pentru nunta luxoasă sunt în toi. Marile celebrități care vor participa la evenimentul anului
Monden
acum 4 minute
Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Zodiile care trebuie să îşi încarce bateriile
Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Zodiile care trebuie să îşi încarce bateriile
Horoscop
acum 17 minute
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, investiție serioasă în educația copiilor: cât costă școala privată la care merg gemenele cuplului
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, investiție serioasă în educația copiilor: cât costă școala privată la care merg gemenele cuplului
Monden
acum o oră
George Burcea vrea să uite complet de Andreea Bălan. Gestul pe care l-a făcut de curând actorul pentru a şterge orice amintire legată de artistă
George Burcea vrea să uite complet de Andreea Bălan. Gestul pe care l-a făcut de curând actorul pentru a şterge orice amintire legată de artistă
Monden
acum 3 ore
Parteneri
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
Click.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Digi24
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro