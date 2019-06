Elena Udrea a făcut mare petrecere în Costa Rica: ce a sărbătorit departe de România

Elena Udrea își creștinează micuța. Fostul ministru și Adrian Alexandrov sunt în pregătirile de pe ultima sută de metri dinaintea botezului Evei Maria.

Elena Udrea, botez de zile mari în Costa Rica

Partenerul Elenei Udrea continuă să facă drumuri dese între România și Costa Rica, având în vedere afacerile pe care le are în țară și pe care nu le poate lăsa de izbeliște. Pe lângă botezul micuței Eva Maria, proaspeții părinți se pregătesc și de căsătorie, pas important pentru familia lor care abia se unește. Partenerul de viață al fostului ministru a spus că are verigetă, doar că nu are obiceiul de a o purta.

De asemenea, a mai mărturisit că i-ar plăcea în mod deosebit ca cele două evenimente importante din viața lor să fie în România. Din păcate, acest lucru nu este posibil, dat fiind statutul de refugiat al fostei blonde din politică. Alexandrov este tare mândru de mama fiicei sale, așa că o laudă ori de câte ori are ocazia. „Din câte observ, Elena se descurcă foarte bine în postura de mămică. Își dedică absolut tot timpul Evei, merge cu ea în parc, o plimbă, o hrănește. Face tot ce trebuie să facă o mamă cu copilul ei”, a povestit viitorul soț al Elenei Udrea.

Verigetele sunt luate

”Nu am făcut logodna în secret. Am făcut primul pas, le avem (verighetele, n.r.). Eu recunosc că am mai purtat-o pentru că îmi place, dar cam atât. Nu este nimic oficial. Nu suntem logodiți cu acte, urmează, rămâne de văzut. E

u m-aș bucura ca ele să vină acasă, botezul să fie acasă și nunta să fie aici în România, dar dacă nu avem alte variante o să le facem pe toate în Costa Rica. În funcție de statut o să vedem cum ne mișcăm. Încă nu ne-am ales nașii. Avem câteva variante, dar să vedem exact și cine o să o boteze pe fetiță. Nu pot să dezvălui variantele pe care le avem”, a spus afaceristul pentru cancan.ro.