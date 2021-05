EXCLUSIV Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu, scandal chiar de Paște. Mesajul halucinant: ‘O lumânare pentru cei care mi-au terfelit numele’

Maria Dragomiroiu a declanșat un adevărat conflict, în lumea muzicii populare, după ce și-a manifestat public nemulțumirea privind pensia ei mică, de doar 1.200 de lei. Elena Merișoreanu i-a bătut obrazul fostei prietene, reamintindu-i că mai are și alte venituri, din cântări, dovadă stând și actualul turneu al Mariei Dragomiroiu, din America. Elena nu o iartă pe Maria, care a numit-o ”răutăcioasă și mincinoasă”, nici de Paște. Ce îi urează, prin intermediul impact.ro? „Toate gândurile, pe care le are despre mine, să i le întoarcă Dumnezeu asupra ei”.

„După Paște, o rudă va merge la Athos și o să aprindă câte o lumânare persoanelor care mi-au terfelit numele”.

Ani de zile s-au ajutat la greu, au fost confidente, însă iată că, de două luni s-au transformat în aprige rivale. Discuțiile au apărut după ce Maria Dragomiroiu s-a plâns public de faptul că nu i se pare corect ca, după 40 de ani de muncă, să aibă o pensie de doar 1.200 de lei. După aceste afirmații, Elena Merișoreanu a taxat-o:

„Ea are un soț impresar, mai cântă, nu trăiește doar din pensie, cum sunt alți artiști”, declarație care a scos-o din minți pe Maria: ”Îmi pare rău că nu i-am spus, deși ne-am văzut de multe ori. Într-un an, de ziua mea, Elena a venit la TV și a vorbit despre pensia mea celebră. Este un om răutăcios. De pierdut are sufletul dânsei. Eu nu sunt supărată pe ea. E mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă. Nu poți să te duci la tv și să judeci un coleg. E prezentă la toate emisiunile pentru asta”.

Iată însă că, nici acum, de Sărbătorile Pascale, cele două artiste de muzică populară nu fac pace. Contactată de reporterii impact.ro, Elena Merișoreanu ne-a mărturist că nu vede rostul unei urări de Paște, chiar dacă așa ar fi creștinește:

„Nu o să îi dau Mariei niciun mesaj de Paște. Îi doresc doar să îi dea ei Dumnezeu toate gândurile pe care le are despre mine, nimic mai mult. Plus că o să meargă o rudă, după Paște, la Athos, și o să aprindă câte o lumânare persoanelor care mi-au terfelit numele”.

Elena Merișoreanu, Paște alături de familie

Artista Elena Merișoreanu ne-a mai mărturisit că e tare fericită că, de Paște, are alături de ea întreaga familie:

„Suntem la Vâlcea, acum, de unde este soțul meu, după care o să mergem în Ardeal. Sunt foarte frumoase Sărbătorile, mai ales că avem toată familia lângă noi, am fetele, am ginerii, am cei patru nepoți, ce poate fi mai frumos de atât! O să gătesc de toate, îmi place asta, când văd liniște și armonie. O să fac drob, totodată, la noi, în Ardeal, se mai fac tocană de miel și sarmale, așa îmi place mie să fie sarmale de Paște. Plus că o să mai fac și pască, iar cozonac avem cumpărat”.

Îndrăgita cântăreață a mai mărturisit pentru Impact.ro că a suferit mult că nu a avut spectacole, însă aceste restricții impuse de autorități, în urmă cu un an, mai exact în luna martie, au ajutat-o să aibă mai mult timp pentru familie:

„Chiar dacă am fost toți artiștii afectați de faptul că nu avem concerte, pandemia asta a reușit să mă facă să mă bucur de familie, pentru că am avut timp de ei, am petrecut momente frumoase. Dacă nu era pandemia nu era acasă, eram pe la spectacole, uite că acum mă bucur de clipele astea frumoase petrecute cu toții”.

Maria Dragomiroiu se află în plin turneu, în America

În timp ce Elena Merișoreanu petrece alături de cei dragi, marea ei rivală se află în plin turneu în America, alături de soțul Bebe Mihu și de artiștii Nicu Paleru și Gigi Gheorghiu.