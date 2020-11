Elena Merișoreanu, probleme grave de sănătate. Din păcate, medicii i-au dat o veste oribilă

Veste rea pentru fani. Elena Merișoreanu are probleme grave de sănătate. Ce i-au spus medicii îndrăgitei interprete de muzică populară?!

Elena Merișoreanu are, din nou, probleme grave de sănătate. La începutul acestui an, cântăreaţa a primit din partea medicilor de la de la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”, din Capitală, o veste groaznică: suferă de artroză. La scurt timp, aceştia au decis să o opereze. Din fericire, în starea de urgenţă, interpreta de muzică populară a reuşit să se recupereze, mai ales că nu a avut evenimente.

“Nu am participat la nicio emisiune pentru că nu mi-am terminat recuperarea cu piciorul. Așa că mai stau o săptămână și când vin fac flotări și toate nebuniile. Operația nu a fost grea și am ajuns pe mâna unui medic care merită întreaga aprecierea. Am făcut recuperarea, am venit acasă. Nu am simțit că am stat trei luni în casă, pentru că lucrez la un CD”, spunea aceasta, în urmă cu doar câteva luni, conform SpyNews.ro.