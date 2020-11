Elena Merișoreanu s-a trezit cu ambulanța în fața casei. Ce au vrut medicii să-i facă: a avut un șoc

Elena Merișoreanu a tras o sperietură pe cinste după ce s-a trezit cu o ambulanță în fața casei. Ce s-a întâmplat și ce au vrut să-i facă medicii ajunși la locuința vedetei? Care a a fost problema?

Celebra solistă în vârstă de 72 de ani a tras o sperietură foarte mare după ce s-a trezit cu ambulanța la ușă. Din păcate, interpreta de muzică populară este din nou în doliu, după ce finul acesteia a pierdut recent lupta cu virusul. Bărbatul avea 60 de ani și nu suferea de alte boli, susține aceasta. În urmă cu doar patru luni, fostul cuscru al artistei s-a stins din viață după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon. Elena Merișoreanu a fost din nou transparentă cu publicul său, chiar și în cele mai grele momente, mărturisind detalii despre această perioadă cruntă prin care trece. „Am intrat în panică când am auzit și de băiatul ăsta. Atâtea cunoștințe ale mele au murit și chiar tineri. Cumătrul meu, căruia i-am cununat fata, nu suferea de boli, săracul de el, avea 60 de ani și ceva. Lumea ia în derâdere virusul ăsta, dar nu e așa”, a declarat îndrăgita cântăreață, în exclusivitate pentru impact.ro. Vedeta este cu atât mai speriată cu cât a fost suspectă de două ori de COVID-19. Aceasta a făcut două teste, iar ambele au ieșit negative. Atunci s-a trezit cu salvarea la ușă, medicii de pe ambulanță crezând că vedeta merge să se interneze.

„Prima dată a fost din cauza fetei care venea și-mi făcea masaj. A avut pe cineva bolnav în familie, și a spus că a venit pe la mine. M-am trezit cu Salvarea la ușă, mare tămbălău, am crezut că înnebunesc de frică. Ei credeau că mă duc la spital să mă internez, dar le-am zis că nu sunt nebună. Nu merg în ruptul capului. M-am dus eu și mi-am făcut testul la o clinică. De două ori am făcut testul, noroc că a ieșit negativ. Dar mi-e frică, pentru că am avut bronșite. Stau cu oximetrul la cap, îmi iau saturația la oxigen de cinci ori pe zi”

Elena Merișoreanu (Sursa: impact.ro)