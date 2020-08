EXCLUSIV. Împăcare istorică în muzică populară din România. Ce se întâmplă acum între Elena Merișoreanu și Cornelia Catanga

După luni de zile în care şi-au aruncat cuvinte grele, Elena Merișoreanu şi Cornelia Catanga s-au împăcat! Cele două cântăreţe de muzica populară au decis să îngroape securea războiului.

La finalul anului 2019, după mai bine de 30 de ani de prietenie, Cornelia Catanga şi Elena Merișoreanu s-au certat ca la uşa cortului. Totul a pornit de la o farsă făcută de Catanga prietenei sale la emisiunea Acces Direct de la Antena 1. Atunci, interpreta ar fi jignit-o pe cântăreaţa de muzică lăutărească.

“După ce am făcut farsa, am aflat că Elena Merişoreanu a zis în faţa unor colegi de-ai mei: ‘las-o dracu’ de ţigancă, s-a apucat şi ăsta să slăbească?’ M-a jignit foarte rău. Nu e o problemă că m-a făcut ţigancă, pentru că sunt de această etnie, dar de ce să mă jignească? Nu m-am aşteptat niciodată la aşa ceva. Ferească Dumnezeu să se întâmple, dar, dacă mor, Elena Merişoreanu nu vreau să calce la înmormântarea mea”, spunea Cornelia Catanga acum ceva timp.

După aproape un an în care şi-au aruncat săgeţi şi s-au ferit să dea ochii una cu cealaltă la evenimente, cele două cântăreţe s-au împăcat.

Elena Merișoreanu a fost cea care a făcut primul pas. Conform surselor noastre, aceasta a sunat- o pe Catanga şi i-a spus că totul a fost o neînţelegere.

“Nu ştiu cine i-a spus că eu am făcut-o ţigancă şi că am jignit-o. Am zis într-adevăr că e cea mai frumoasă ţigancă din România, dar nici gând să o jignesc”, a spus aceasta.