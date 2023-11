Elena Merișoreanu, despre situaţia Irinei Loghin la Iaşi: ”Eu cred că o luam de gât și o dădeam afară” EXCLUSIV

Irina Loghin a avut parte de o experiență jignitoare la Iași, unde a fost întreruptă din recital de către gazda spectacolului, o prezentatoare de la Radio România Iași, pentru că pe scenă urma să aibă loc un moment artistic susținut de niște tineri. Colega ei de breaslă, Elena Merișoreanu, s-a arătat indignată de situația prin care a fost nevoită să treacă marea doamnă a muzicii românești. Artista susține că, în aproape cei 60 de ani de carieră, nu i s-a întâmplat așa ceva, dar că ar fi avut o altă atitudine.

Elena Merișoreanu are o stimă deosebită pentru Irina Loghin, pe care o știe de când s-a lansat și care o lua cu ea la cântări. Spectacolul aniversar „Ion Macovei – 50 ani de cântec”, din 2 noiembrie, de la Sala Unirii-Cinema Victoria din Iași, i-a lăsat un gust amar Irinei Loghin, care, nu a mai putut să încânte publicul cu un program artistic complet, așa cum obișnuiește să facă de fiecare dată când urcă pe scenă.

După jumătate de oră, doamna muzicii românești s-a trezit în imposibilitatea de a mai cânta, întrucât gazda evenimentului avea de prezentat spectatorilor un moment artistic al unor tineri.

“Vai, nu pot să cred! Irina Loghin este un brand al muzicii populare. Nu se poate așa ceva! După atâția ani de muncă, o femeie la 84 de ani s-a deplasat până acolo, să o întrerupi este jignitor! Nu am văzut și nu știu știrea. Vorba aia fac aproape 60 de ani de scenă, dar eu așa ceva nu am întâmpinat niciodată.

Nu că sunt rea, dar eu cred că o luam de gât și o dădeam afară. Irina nu știe să se certe cu nimeni. Eu am făcut atâtea turnee în țară, în străinătate cu ea și nu știu ce a fost o dată în cabină. Spune și tu ceva! “Dar nu știu ce să zic!”Ea este o persoană extraordinară. Ea nu are răutăți, nu are invidie, că nu are de ce să aibă invidie pe nimeni.

Ea este brand, Sofia Vicoveanu, Maria Ciobanu sunt brandurile noastre, sunt modelele noastre, sunt icoanele noastre în folclor. Nu poți să faci așa ceva! Urât! Dacă s-a întâmplat așa este urât și umilitor pentru vârsta ei și pentru cariera ei de atâția zeci de ani”, a declarat, pentru Playtech Știri, Elena Merișoreanu.