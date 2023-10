Leacul din bătrâni cu care Elena Merișoreanu a scăpat rapid de răceală: „Am băut un pahar”

Mereu cu zâmbetul pe buze și plină de voie bună, Elena Merișoreanu pare a fi mai fericită ca niciodată. A avut toate motivele, fiindcă strănepotul său i-a însenitat viața. Recent însă, s-a confruntat cu o răceală mai severă, căreia i-a găsit rapid sfârșitul cu un leac de pe vremea bătrânilor. Foto

Nu mai este o noutate faptul că Elena Merișoreanu a devenit străbunică. Era în culmea fericirii când a făcut public anunțul potrivit căruia nepoata sa Beatrice Păun, în vârstă de 27 de ani, era însărcinată. Tânăra a adus pe lume recent un băiețel sănătos, care a umplut inimile tuturor de împlinire.

Elena Merișoreanu a vorbit despre starea emoțională din ultima perioadă în platoul emisiunii La Măruță, unde a fost invitată marți, 10 octombrie. Cântăreața de muzică populară a mărturisit, plină de nostalgie, că n-a crezut vreodată că va ajunge străbunică.

Și-a amintit cum avea doar 16 ani când a venit de la țară la capitală. A rămas în București, unde a decis să urmeze marele său vis, acela de a cânta. Tot în capitală și-a întemeiat și familia, astăzi fiind străbunica unui băiețel pe nume Antoni Cristian, după cum chiar ea a mărturisit.

Cătălin Măruță nu a putut să nu o complimenteze pe Elena Merișoreanu pentru starea sa de spirit foarte frumoasă, la care a contribuit fără îndoială și strănepotul său. Cântăreața de muzică populară este mereu optimistă și plină de voie bună, după cum a remarcat și moderatorul de la Pro TV.

Elena Merișoreanu a dezvăluit că, în urmă cu câteva zile, nu s-a simțit prea bine. Pentru că a făcut multă curățenie, a transpirat și, din cauza diferențelor mari de temperatură, nu a avut foarte multă grijă și a răcit. A reușit să se trateze rapid însă cu un leac din bătrâni.

„Zilele acestea am tot măturat curtea. Am transpirat și am răcit. Nu mi-a fost bine. Am zis – dar de ce să mă plâng? Mi-am făcut un ceai, am băut un pahar de țuică fiartă și m-am făcut bine”, a spus Elena Merișoreanu, în emisiunea La Măruță, de la Pro TV.