Competiția Survivor România 2021 se apropie spre final, așa că mai multe detalii ce vor naște un nou scandal ies la iveală. Protagonista este, de această dată, chiar Elena Marin. Se pare că aceasta ar purta haine mult prea decoltate, ce nu lasă loc imaginației, în Republica Dominicană.

Încă de când a părăsit competiția dură și s-a întors în România, Raluca Dumitru nu s-a temut din a face anumite dezvăluiri despre colegii săi din Republica Dominicană. Aceasta a decis să spună lucrurilor pe nume și să vorbească despre relația pe care a avut-o cu Elena Marin, explicând că au existat momente de cumpănă stârnite chiar de aceasta.

Nu mi s-a părut important la momentul acela… Apoi am încercat să merg eu la ea, când stătea singură pe plajă, să-i spun să se întoarcă în camp, să stea cu noi. Am stat puțin de vorbă, după care ea a mers la Zanni să-i spună că-i pare rău că a plecat Ana și că au venit ‘fetele noi’, că noi suntem conflictuale.”, a spus Raluca Dumitru pentru WOWbiz .

„Eu, când am venit la Survivor, cunoșteam doar doi oameni: pe Moroșanu și pe Elena. Le-am și spus prietenilor de acasă, că am noroc că o știu pe Elena, că am fost colegă cu ea și cu iubitul ei. Însă ce s-a întâmplat acolo m-a surprins cu totul…

Chiar după ce a stat alături de Elena Marin, Raluca Dumitru s-a trezit față în față cu o situație deranjantă. Se pare că fosta concurentă a primit de la Zanni o veste cruntă, anume faptul că prietenia pe care o formase alături de colega sa nu era, de fapt, adevărată.

„Probabil că așa s-a gândit ea să profite de moment și să se apropie de el. Zanni a venit la mine și mi-a relatat, pe ideea că e bine să am grijă cu Elena, mai ales că ne-a văzut că stăm împreună pe plajă și poate o consider prietenă. Am fost și am confruntat-o pe Elena și cam de atunci s-a rupt toată prietenia.”, a mai zis aceasta.