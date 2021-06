Raluca Dumitru a dat de gol un concurent de la Survivor România. Ce i-ar fi făcut Elenei Marin

Scandalul dintre Raluca Dumitru și Elena Marin a trecut de Republica Dominicană și se pare că escaladează în rândul fanilor Survivor România. Fosta prezentatoare de televiziune a dat de gol un fost coechipier. Ce i-ar fi făcut acesta dansatoarei Andreei Bălan?

Raluca Dumitru a revenit în țară după eliminarea furtunoasă de la Survivor România 2021. Aceasta este frământată de curiozitate și se confruntă cu mici probleme după show-ul din Republica Dominicană.

Fanii sunt surprinși de dezvăluirile tuturor celor care au părăsit concursul care la întoarcere au surprins pe toată lumea cu diverse afirmații. Este deja bine știut scandalul în care Elena Marin este protagonistă.

La întoarcere, fosta prezentatoare le-a satisfăcut curiozitățile fanilor și le-a oferit detalii despre cum și-a reluat viața: ”Eu acum m-am trezit, inca sunt pe fusul orar din Dominicana, imi este foarte greu sa dorm, sa mananc, ma chinui sa mananc, abia pot sa mananc o data…acolo.

În Dominicana am dormit cel mai bine, in aer liber…mai bine ca niciodata, spre uimirea mea”, a mărturisit pe contul ei de Instagram. Ceea ce a ieșit în evidență în ochii internauților a fost un detaliu pe care l-a pus vedeta în prim-plan cu privire la schimbarea bruscă a lui Ștefan la adresa Elenei Marin.

Raluca Dumitru este curioasă de ce fostul ei coechipier s-a întors împotriva dansatoarei, deși atunci când a intrat în competiție a fost unul din cei care i-a sărit în apărare Elenei atunci când Faimoșii o puneau la zid. Mulți dintre telespectatori au sesizat și ei cele întâmplate, dar mai ales cuvintele și gesturile extreme folosite de Ștefan în edițiile trecute la adresa colegei Andreei Bălan.

”Sunt foarte curioasa daca v-ati uitat aseara la Survivor si am si o intrebare pentru voi: De ce credeti ca Stefan nu mai este alaturi de Elena in aceasta competitie? Pentru ca el asta a facut de cand a intrat, a pornit un razboi cu Zanni, cu Sebi, era inclusiv impotriva mea, o sustinea pe Elena. mai mult si credea mai mult in Elena decat in mine, si sunt foarte curioasa ce l-a facut sa-si schimbe parerea”

Raluca Dumitru (Sursa: IstaStory)