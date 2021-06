Raluca Dumitru, atac fără precedent la adresa lui Culiță Sterp. Cum s-a comportat fostul concurent de la Survivor cu ea: ‘Te iei de o femeie’

Ziua și scandalul la Survivor România. Chiar dacă au părăsit competiția, Raluca Dumitru și Culiță Sterp încă sunt prinși în centrul atenției mass-media. Ce a declarat fosta Faimoasă despre coechipierul ei din Republica Dominicană. De ce s-au certat, de fapt.Cum s-a comportat fostul concurent de la Survivor cu ea.

Invitată la emisiunea „Ștafeta mixtă” de pe Kanal D, fosta Faimoasă a povestit că Zanni și Sebastian Chitoșcă erau uimiți de felul în care se comporta Culiță Sterp în camp, certându-i mereu pe coechipierii săi atunci când se luau de Elena Marin.

Raluca Dumitru a povestit, de asemenea, că voia să fie respectată de către unii dintre colegii ei așa cum oferea și ea respect, la rândul ei. Vedeta a cedat psihic, la un moment dat, cerându-le tuturor să o propună spre eliminare, moment în care Zanni și Sebastian Chitoșcă ar fi fost singuruii care i-au ținut partea:

„Ei (n.r- Zanni și Sebastian) erau șocați de atitudinea lui Culiță. Culiță s-a luat mereu de Zanni când o jignea pe Elena, iar ei erau șocați. Nu am vrut să îi dau prea multe replici, am vrut să se vadă de acasă cine a început totul.Tu te-ai luat de băieți pozând în ceea ce nu ești, iar tu faci același lucuri. Tu suferi că vrei acasă, că mai e puțin și naște iubita ta, dar tu te iei de o femeie.

Eu am aflat după de la el că i-a spus cineva că am vorbit de el. M-a afectat foarte rău, voiam să fiu respectată, așa cum și eu am respectat la rândul meu. În momentul ăla le-am cerut să mă voteze. Au venit Zanni, Sebi și Cosmin și mi-au spus să fiu puternică. Nu mai știam cum să gestionez situația”, a povestit Raluca Dumitru la emisiunea Ștafeta Mixtă de pe Kanal D.