Elena Băsescu, criză de nervi pe internet. Totul a pornit de la un cuvânt

Elena Băsescu a fost taxată dur de un urmăritor pe motiv că…nu a vorbit corect în limba română. De la ce a pronit totul și care a fost conversația condusă de furie și orgoliu dintre acestea?

Elena Băsescu, taxată de fani. Fiica lui Băsescu s-a enervat la culme

Elena Băsescu a fost implicată într-un scandal pe pagina sa de Instagram, după ce a postat un mesaj în care susținea candidatura unei prietene. Una dintre urmăritoarele virtuale a ținut să îi spună Elenei că a greșit în descrierea făcută, lucru care a făcut-o să-i demonstreze cu exemple și să se enerveze în cele din urmă. „Susţin candidatura doamnei profesoare Reşit Florentina – Ioana din partea #PMP pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa. Mă bucură curajul ei de a face pasul spre politica mare, sunt convinsă că va avea succes în tandemul pe care îl face alături de Claudiu Palaz şi cred că ar fi un lucru minunat pentru constănţeni să aibă în fruntea Consiliului Judeţean o femeie atât de bine pregătită şi determinată să schimbe lucrurile în bine”, este mesajul postat de Elena Băsescu, de la care a început întregul scandal.

Comentariul cu pricina a apărut imediat: „Succes! Corect este”doamna profesor”. Replica fiicei fostului președinte al României a venit imediat, iar internauta a subliniat că aceasta i-a lăsat un mesaj în privat Ebei, moment în care vedeta a jignit-o.

„M-a făcut agramată și superficială”

„Da, asa este. Dar i-am specificat Elenei, in privat, faptul ca am crezut ca e vorba de profesor universitar si din agramata, ca nu stiu limba materna, ,, bai fat o” nu m-a scos. I-am spus ca se scrie corect ,,fato”, asta dupa ce m-a facut agramata, superficiala etc. Pff…”, a spus urmăritoarea brunetei. Cea din urmă a postat toată conversația pe story pentru ca fanii ei să-și dea cu părerea și să dea dreptatea cui o merită.