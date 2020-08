Traian Băsescu știe cum va câștiga Primăria Capitalei. Declarația categorică a fostului președinte

Candidatul PMP la primăria Capitalei, Traian Băsescu este sigur că va câștiga un nou mandat de primar al Municipiului București.

Chiar dacă și-a anunțat candidatura pe ultima sută de metri, fostul președinte al României, Traian Băsescu a declarat, în direct, la România TV că va obține suficiente voturi pentru a câștiga. Întrebat câte procente are în sondajele de opinie, Traian Băsescu a răspuns că „Suficient ca să fiu primarul general al Capitalei”.

Traian Băsescu creditat că ar putea obține 15% dintre voturi, potrivit studiului Sociopol. Fostul președinte al României crede că niciunul dintre candidații la Primăria Capitalei nu are experiența politică a sa, fapt care i-ar putea aduce victoria.

„Au făcut o socoteală proastă, au zis USR are 38% în București și cu 20% ale PNL-ului nu mai au nevoie de PMP. Au socotit prost. Niciunul dintre competitori nu poate să spună că are experiența mea, așa că și-au căutat pierzania electorală. N-am obiceiul să arunc banii partidului pe geam, vă pot spune că sondajele nu le facem publice. Am trecut de 20 de procente, voi ajunge în peste 10 zile la peste 30%” , susține Traian Băsescu.