Ei sunt, de fapt, masculii alfa de la Survivor România 2021. O fostă concurentă a avut libertatea să spună lucrurilor pe nume

Cine sunt masculii alfa din comperiția Survivor România 2021? Una din fostele concurente a venit cu mărturii despre bărbații din cadrul concursului din Republica Dominicană. Ce a spus femeia despre coechipierii săi?

Ana Porgras a ieșit din competiție în urmă cu câteva săptămâni, iar de atunci aceasta s-a relaxat, s-a bucurat de familie, ulterior a început să ofere fanilor emisiunii detalii din culise. Fosta gimnastă a venit în studioul emisiunii „Ștafeta mixtă” pentru a discuta despre experiența unică trăită în Republica Dominicană.

Fosta Faimoasă a ajuns recent în România, după ce a fost eliminată din competiție, deși majoritatea telespectatorilor se gândeau că tocmai aceasta va reuși să ajungă în finală.

„Nu prea aveai ce să faci. Încercam să găsim lucruri de făcut, să mergem prin junglă, să construim ceva, să căutăm mâncare. Erau momente când te plictiseai, n-aveai ce să faci, decât să te uiți la mare.

De obicei adormeam foarte devreme, pe la ora opt și jumătate cred că adormea toată lumea. Ne trezeam foarte devreme. Eu mă trezeam la ora 6, înaintea mea se trezea Cătă, avea o cruciuliță la el și își făcea rugăciunea de fiecare dată.

Dacă unul se trezea mai târziu îl lăsam să doarmă. Culiță se trezea de obicei cel mai târziu, dar și Zanni”, a povestit fosta faimoasă care a detaliat că lucrurile nu erau chiar cum se vedea pe micile ecrane. Întrebată de parcursul și energia lui Cătălin Moroșanu, sportiva a recunoscut că luptătorul se gândea tot timpul cum să facă să câștige echipa. Cei mai buni sunt Moro și Zanni, consideră tânăra.

„De obicei eram super liniștiți când mergeam spre traseu. Moro se gândea tot timpul oare ce o să fie, hai să câștigăm. D-aia am și zis că el era antrenorul echipei pentru că el era mereu cu energia, „Hai să îi omorâm! Să îi batem!”. După el se lua toată lumea și intra în starea respectivă. Moroșanu are o experiență în spate, știe despre ce e vorba. Zanni e direct și spune lucrurilor pe nume. E omul care gândește tot timpul. Dacă are o idee în cap, el ți-o spune, chiar dacă e rea sau bună. E foarte cerebral. Eu sunt de părere că mai bine vine și îmi spune franc ce gândește decât să vorbească pe la spate”

Ana Porgras