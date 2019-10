Ei sunt concurenţii Asia Express Sezonul 3. Lista completă a celor 9 echipe. Antena 1 a dat lovitura

Fanii emisiunii Asia Express mureau de nerăbdare să știe toți concurenții din noul sezon. Unele echipe deja se cunosc, iată care sunt ceilalți care intră în cursa pentru marele premiu și pentru aventuri cu nemiluita!

Încă puțin și începe cel mai aventuros show! Antena 1 revine cu sezonul 3 al emisiunii Asia Express. Și în anul acesta, nouă perechi vor încerca să găsească strategii deosebite pentru a putea răzbate în concurs. Noutatea vine din partea perisajelor. Vedetele se vor putea bucura de impresionanta imagine a Filipinelor. Cei mai curajoși pornesc pe Drumul Comorilor, mai apoi respectă indicațiile Ginei pentru a putea merge cât mai departe, adică în Taiwan. Cele nouă perechi trebuie să-și depășeacă orice frică, să treacă peste barierele culturale și să iasă din zona lor de confort pentru a putea ajunge la comoara de final de drum, cei 30.000 de euro. Cei care își încearcă norocul anul acesta sunt:

– cântăreața Nico și fiica ei, Alexandra

– celebrul make-up artist Alexandru Abagiu, alături de Vlăduț Radu Nicolae

– Alex Velea și Mario Fresh

– Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, influencers

– Florin Ristei și fratele său, Daniel

– Speak și iubita lui, Ștefania

– Răzvan Fodor și Chef Sorin Bontea

– Maria Buză și Lia Bugnar

– Adda și soțul ei, Cătălin Ionuț Rizea

„De fapt, întrebarea este ‘Ce nu îți pui în bagaje’. Eu, de fapt, când încep să îmi organizez bagajele pentru Asia, nu mă întreb ce pun, ci ce nu îmi pun în bagaje pentru că sunt femeie, trebuie să apar pe sticlă și vă dați seama că am nevoie de foarte multe lucruri. Și nu e că mă pot întoarce oricând acasă ca să îmi iau un lucru pe care l-am uitat sau de care am nevoie. Și asta este o problemă foarte mare pentru mine – ce nu îmi pun în bagaje – pentru că nu am voie decât două genți pe care trebuie să le car în fiecare dimineață și seară”

Gina Pistol