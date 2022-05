Eda Marcus, adevărul despre scandalul votului de Eurovision 2022: “Nu au fost probleme tehnice. Ce spun eu sunt lucruri dovedite”

Scandalul privind punctajul oferit de România la Eurovision 2022 continuă. Prezentatoarea TVR Eda Marcus a fost invitată în emisiunea La Măruță, în cadrul ediției de luni, 16 mai, unde i-a explicat soțului Andrei tot ce s-a întâmplat, pas cu pas. De ce i-au interzis să intre în direct și cui ar fi dat România cele 12 puncte, inițial.

Eda Marcus a fost uimită să afle că nu mai poate intra în direct, pentru a anunța punctajul pe care România l-ar fi oferit, inițial, Republicii Moldovei la Eurovision 2022. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, vedeta de la TVR a explicat care este mecanismul din spatele jurizării de la Eurovision.

Blondina a mărturisit că organizatorii concursului muzical știau, încă de vineri seară, faptul că România ar fi acordat Republicii Moldovei cele 12 puncte, nu Ucrainei.

Prezentatoarea TV este de părere că organizatorilor Eurovisionului nu le-ar fi convenit punctajul trimis de țara noastră, motiv pentru care aceștia ar fi schimbat punctele în favoarea Ucrainei.

Mai mult de atât, Eda Marcus nu a putut intra în direct, pentru a comunica punctele. În aceeași situație au mai fost încă cinci state europene.

„Ne cunoastem de mai bine de 20 de ani de la TVR. Am fost partenera lui Măruță, am prezentat impreuna, am lucrat impreuna.

Ce trebuie să știe cei de acasă este că Eurovisionul se înregistrează șnur cu o seară înainte. Acest lucru se datoreaza faptului ca, in situatia in care apare ceva neasteptat, sa bage caseta.

Jurizarea se face in seara respectivă. Juriul desemnat de TVR s-a întrunit vineri seara si au votat concurentii. Se face un tabel, notele sunt urcate intr-o platforma. Organizatorii aveau deja punctajul nostru de vineri seara, iar punctajul nostru era Moldova. 12 puncte ar fi mers catre Moldova.

Eu vineri am stat la cadru de la inceput pana la final. Am intrat, am repetat, am comunicat cu prezentatorii. Atunci nu se anunta notele reale, ele se trimit pe o platforma.

Acest ranking a fost trimis imediat dupa spectacolul de vineri seara, nu le-a convenit probabil organizatorilor. Datele sunt puse pe o platforma, sunt procesate si cu cateva minute inainte cei de la EBU scot o foaie pe care eu trebuie sa o arat.”, a explicat Eda Marcus la PRO TV.