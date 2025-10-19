Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
19 oct. 2025 | 11:09
de Kelt Iulia

Ea este tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova. Familia şi apropiaţii, distruşi de durere: „Ziua ta era aproape, urma să împlinești 24 de ani"

Social
Ea este tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova. Familia şi apropiaţii, distruşi de durere: „Ziua ta era aproape, urma să împlinești 24 de ani

Tragedia din cartierul Rahova, în urma căreia o tânără de 24 de ani, însărcinată în șapte luni, și-a pierdut viața, a lăsat în urmă o comunitate îndurerată. Mirela, așa cum o știau apropiații, era descrisă ca un „suflet cald și zâmbet luminos”, o tânără care avea toată viața înainte și care urma să devină mamă.

Pe rețelele de socializare, prietena ei cea mai bună a publicat un mesaj emoționant, care a stârnit valuri de reacții: „Draga mea Miry, încă nu îmi vine să cred că nu mai ești aici. Ne-am cunoscut din clasa a 9-a și am împărțit totul: râsete, lacrimi, vise și secrete. Tu ai fost sora mea nelegată prin sânge, dar prin suflet.”

Tânăra își amintește că ziua de naștere a Mirelei era aproape: „Urma să împlinești 24 de ani, iar eu să te sun să râdem și să ne facem planuri, așa cum făceam mereu. Viața a fost nedreaptă și te-a luat de lângă noi, pe tine și îngerașul tău nenăscut. Te voi purta în inimă pentru totdeauna”.

Mirela, tânăra ucisă în explozie / Sursă foto: Facebook

Mirela, tânăra ucisă în explozie / Sursă foto: Facebook

Durerea familiei Stanciu: pierderea fiicei, a viitorului și a locuinței

Mesajul prietenei nu este singurul care reflectă durerea celor care au cunoscut-o pe Mirela. Fratele ei, Răzvan, și mama lor, Ionica, trec printr-o perioadă cumplită. În urma exploziei din blocul din Rahova, familia a pierdut nu doar fiica și nepoata nenăscută, ci și locuința și toate bunurile.

„Prietenul meu a supraviețuit, dar sora lui, Mirela, însărcinată în 7 luni, și-a pierdut viața. Mama lor, care era la muncă în acel moment, este devastată. Nu mai au nimic: nici casă, nici lucruri, doar o durere sfâșietoare și un gol imens”, scrie un apropiat al familiei pe rețelele sociale.

Pentru a le oferi o minimă speranță, prietenii familiei au inițiat o campanie de strângere de fonduri. Donațiile se pot face în contul mamei, Stanciu Ionica, deschis la BCR, IBAN: RO46RNCB0672128478060002. „Orice gest contează. Fiecare donație sau distribuire este o rază de speranță pentru o familie care și-a pierdut totul”, se arată în mesajul campaniei.

O comunitate unită de durere și solidaritate

Cazul Mirelei a adunat mii de reacții de compasiune online. Mulți oameni au transmis mesaje de susținere și au cerut autorităților să analizeze mai atent cauzele care duc la astfel de tragedii. „Nu putem aduce înapoi o viață, dar putem arăta că ne pasă”, a scris o utilizatoare, distribuind apelul umanitar.

Deși tragedia a zguduit întreaga țară, prietenii și familia tinerei încearcă acum să transforme durerea în speranță. „Prietenia noastră nu se termină aici”, a scris prietena ei apropiată. „Ea rămâne vie prin amintiri și prin iubirea pe care i-o purtăm.”

Explozia din Rahova a distrus apartamente, a curmat vieți și a schimbat destine. Dar, dincolo de zidurile prăbușite, comunitatea dovedește că solidaritatea poate reconstrui, măcar puțin, ceea ce suferința a distrus.

