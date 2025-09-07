O tânără a fost salvată de iubitul agresiv într-un parc din București de trei femei și un polițist care se bucura de ziua liberă. Finalul a lăsat un gust amar pentru salvatori VIDEO

O tânără din București a trăit momente de coșmar într-un parc, fugind de propriul partener care a încercat să o agreseze. Scenele, surprinse în imagini postate online, arată cum victima caută ajutor către un grup de femei aflate la picnic, în timp ce agresorul o urmarea țipând și amenințând-o. Inițial, trecătorii au privit fără să intervină, dar situația a escaladat rapid, iar curajul a venit din partea celor trei femei și a unui polițist aflat în timpul liber, care au reușit să o protejeze până la sosirea patrulei.

Trei femei au format un scut uman pentru victimă

Imaginile surprind momentul în care agresorul, vizibil nervos, încearcă să-și prindă partenera.

„Vino incoa’! Te omor aici! Vino acasă că te omor! Tu nu auzi?!”, strigă bărbatul.

Pe lângă amenințările cu moartea, acesta o înjură constant pe tânără, care se ascunde speriată în spatele femeilor aflate la picnic.

Fetele nu au stat pe gânduri și au format un zid uman pentru a-l ține pe agresor la distanță. Ele l-au atenționat pe bărbat să se oprească:

„Las-o în pace! Ți-am zis că vine Poliția! O lași în pace! Nu vrei să faci asta!”

Agresorul nu s-a lăsat descurajat de amenințările cu Poliția și și-a continuat atacul verbal, devenind și mai furios:

„Te joc în picioare!”, urla bărbatul, în timp ce femeile îi răspundeau ferm: „Dacă una din noi este atinsă de un fir de păr, tu nu mai scapi! Ascultă la mine!”

Intervenția polițistului aflat în timpul liber

Situația putea scăpa oricând de sub control, însă un tânăr aflat în parc a intervenit. Acesta, polițist la Secția 25 și aflat în timpul liber, a reușit să calmeze agresorul, care s-a oprit imediat ce a aflat că are de-a face cu un organ al legii.

„Iartă-mă”, îi spune agresorul polițistului aflat în civil, dar nu și victimei.

Polițistul a preluat controlul până la sosirea patrulei, iar bărbatul a fost condus la secția de poliție.

Finalul lasă un gust amar

Deși intervenția a fost una rapidă și salvatoare, finalul nu a fost fericit pentru salvatori. Femeia agresată a refuzat să depună plângere și să solicite ordin de protecție, deși în filmarea incidentului afirma că partenerul i-a luat actele și o ține captivă împotriva voinței sale.

Este un caz care reflectă o realitate tristă pentru multe victime din întreaga țară, care aleg să-și ducă drama în tăcere, fără să ceară ajutor. Cu toate acestea, curajul celor trei femei și al polițistului Alin a demonstrat că implicarea civică poate face diferența într-o situație de pericol.

Astăzi, eroii zilei sunt tinerele care au protejat victima și colegul nostru Alin, care a ales să nu întoarcă privirea și să intervină atunci când era nevoie.