O nouă lovitură pentru Adriana Bahmuţeanu. Mama vedetei a murit, anunţul a fost făcut de sora prezentatoarei TV

Lumea mondenă din România este din nou zguduită de o veste tristă, care adâncește suferința prin care trece de ceva timp Adriana Bahmuțeanu. Mama acesteia, Petruța Toma, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, după ce la finalul lunii iulie suferise un accident vascular cerebral.

Anunțul trist, făcut de sora Adrianei Bahmuțeanu

Vestea decesului a fost făcută publică de Anca Toma, sora Adrianei Bahmuțeanu, printr-un mesaj emoționant postat pe Facebook.

„Dumnezeu să te ierte, mama mea frumoasă! Cei care doresc să își ia rămas-bun o pot face de mâine, 9 septembrie, la capela Bisericii Sf. Ioan Botezătorul din șoseaua Pantelimon, nr. 257, sec 2”, a scris aceasta, invitând apropiații și prietenii familiei să fie alături la despărțirea de mama ei și a Adrianei.

Petruța Toma a fost internată de urgență pe secția de neurologie a Spitalului Fundeni în urmă cu câteva săptămâni, după ce a suferit un AVC. Deși medicii au făcut tot ce le-a stat în putință, starea sa de sănătate era fragilă, iar pronosticul rezervat s-a confirmat, familia fiind acum nevoită să facă față acestei pierderi grele.

O perioadă marcată de necazuri pentru Adriana Bahmuțeanu

Pentru Adriana Bahmuțeanu, moartea mamei vine într-un context extrem de dificil, după ce anul trecut a trecut printr-un alt moment dureros: decesul fostului său soț, omul de afaceri Silviu Prigoană. Această pierdere a însemnat nu doar un gol uriaș, ci și complicații în relația cu cei doi copii ai lor, Eduard și Maximus.

De la dispariția lui Prigoană, Adriana nu și-a mai putut vedea copiii în mod constant. Jurnalista a susținut în repetate rânduri că cei doi ar fi fost influențați de fratele lor mai mare, Honorius, și că acest lucru a dus la o ruptură greu de reparat.

Încercări repetate de a-și revedea copiii

În speranța de a restabili legătura cu fiii săi, Adriana Bahmuțeanu a făcut nenumărate demersuri legale, însă fără rezultat concret. Situația tensionată a cunoscut un moment neașteptat în luna iunie, când copiii i-au făcut o vizită surpriză.

„Scopul vizitei a fost să vorbim despre școală, pentru că la școlile private încep înscrierile de pe acum. Lucrul bun este că au conștientizat că eu sunt mama lor și că eu sunt obligată prin lege să am grijă de ei, să semnez aceste documente, și nu altcineva. Eu o să plătesc școala. (…) Lucrul bun a fost că a fost prima dată când am reușit să vorbesc cu ei. Am mâncat împreună niște căpșuni”, a povestit vedeta.

Un destin încercat de pierderi

Moartea mamei sale, Petruța Toma, reprezintă acum o nouă lovitură pentru jurnalistă, care se confruntă cu o serie de încercări personale și familiale. Pierderea celor dragi și relația fragilă cu propriii copii conturează un tablou greu de dus pentru oricine, iar Adriana Bahmuțeanu traversează una dintre cele mai complicate perioade din viața sa.