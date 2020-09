După 40 de ani, asasinul lui John Lennon a mărturisit realul motiv al crimei. De ce l-a ucis, de fapt

Bărbatului care a ucis legenda Beatles, John Lennon, i s-a refuzat condiționarea pentru a unsprezecea oară. Mark Chapman și-a cerut scuze față de văduva regretatului Beatle, la 40 de ani de la moartea sa.

După 40 de ani, asasinul lui John Lennon a mărturisit realul motiv al crimei

În 8 decembrie 1980, John Lennon a fost împușcat de patru ori de Mark Chapman la New York. Acum, 40 de ani mai târziu și în plen, ucigașul și-a cerut scuze față de văduva Yoko Ono.

Mark Chapman execută o condamnare pe viață într-o închisoare din New York. La ultima înfățișare i-a fost refuzată liberarea condiționată pentru a unsprezecea oară după audierea din august. Potrivit BBC, Chapman a declarat că l-a ucis pe Lennon pentru „glorie”. Acesta a mai afirmat că nimic nu poate fi argumentat dacă judecătorii decid să-l țină în închisoare pentru tot restul vieții sale.

John Lennon, ucis pentru ”glorie”

Chapman l-a împușcat pe Lennon de patru ori în fața apartamentului său din New York Manhattan, în 1980. El a fost refuzat condiționat pentru a unsprezecea oară după o audiere de luna trecută.

În timpul audierii, Chapman a spus că a ucis vedeta rock în vârstă de 40 de ani pentru „glorie” și că merită pedeapsa cu moartea. El a adăugat că se gândește la „actul de dispreț” tot timpul și acceptă că își poate petrece restul vieții în închisoare.

„Vreau doar să reiterez că îmi pare rău pentru crima mea. Nu am nicio scuză. A fost pentru glorie de sine. Cred că este cea mai gravă crimă care ar putea fi să faci ceva cuiva nevinovat. A fost extrem de faimos. Nu l-am ucis din cauza caracterului său sau a genului de bărbat care era. Era un om de familie. Era o icoană. L-am asasinat, ca să-ți folosesc cuvântul mai devreme, pentru că era foarte, foarte, foarte faimos și acesta este singurul motiv și eu căutam foarte, foarte, foarte, foarte mult glorie de sine, foarte egoist. Vreau să adaug asta și să subliniez foarte mult acest lucru. A fost un act extrem de egoist. Îmi pare rău pentru durerea pe care i-am provocat-o [Ono]. Mă gândesc la asta tot timpul.”, a declarat Chapman comisiei de eliberare condiționată de la Wende Correctional Facility din New York.

Yoko Ono trăiește cu frică și acum

În 2015, artista japoneză, care a contestat fiecare dintre încercările lui Chapman de eliberare condiționată, a declarat pentru The Daily Beast că trăiește cu frica să nu fie eliberat din închisoare.

„Cred că un lucru făcut odată, ar putea să-l facă din nou, altcuiva. Aș putea fi eu, a putea fi Sean, a putea fi oricine, așa că există această îngrijorare, ” a spus Yoko Ono.

Cele mai recente documente de la audiere, obținute de Asociația Presei, arată că consiliul a respins eliberarea sa pe motiv că „ar fi incompatibilă cu bunăstarea societății”. Chapman avea 25 de ani în momentul crimei. Acum în vârstă de 65 de ani, este căsătorit, iar soția lui locuiește lângă unitatea în care a fost în ultimii opt ani.

La ședința comisiei de eliberare condiționată, a fost descris ca fiind profund religios și „creștin devotat”. De asemenea, este funcționar și portar într-un bloc restricționat al închisorii, unde a fost plasat pentru propria sa siguranță.

„Izolare și singurătate”

Criminalul lui Lennon purta cartea lui JD Salinger, Catcher in the Rye, când a comis crima. Discutând despre dragostea sa pentru carte la acea vreme, el a povestit consiliului de administrație cum s-a identificat cu „izolarea” și „singurătatea” personajului principal. El a continuat spunând că merită pedeapsa cu moartea, deși a fost abolită în statul New York în 2007, și nu a avut loc nicio execuție din 1963.

„Când complotați cu bună știință uciderea cuiva și știți că este greșit și o faceți pentru voi înșivă. Aceasta este o pedeapsă cu moartea chiar acolo, după părerea mea. Unii oameni nu sunt de acord cu mine, dar toată lumea are o a doua șansă acum.”, a spus Chapman.

În decizia sa, Comitetul a considerat ca tulburătoare afirmația lui Chapman că „infamia îți aduce glorie” și i-a recomandat „creșterea personală și utilizarea productivă a timpului”.