Lumea muzicii este în doliu! A murit Little Richard, artistul care a ‘inventat’ muzica rock’n’roll

Lumea muzicii internaționale este în doliu. Artistul Little Richard, în vârstă de 87 de ani, a murit, sâmbătă, potrivit rollingstone.com. Nu se cunoaște cauza morții marelui artist.

Little Richard, artistul care a ”inventat” muzica rock’n’roll

Anunțul morții lui Little Richard a fost făcut de fiul muzicianului, Danny Penniman. Acesta a spus că, în acest moment, nu se cunoaște cauzele morții. Richard Wayne Penniman, cunoscut cu numele de scenă Little Richard, s-a născut la 5 decembrie 1932 în Georgia, SUA. Little Richard a fost al treilea dintre cei 12 copii ai unei familii cu probleme. La împlinirea a 13 ani 13 ani, Richard a fost dat afară din casă de tatăl său. Acesta era un om dur ce trăia din vânzarea de alcool fabricat ilegal.

Astfel, Little Richard a fost adoptat de o familie de albi ce deținea un club în Macon, unde și-a exersat talentul începând să susțină reprezentații.

În anul 1951 a încheiat un contract cu casa de discuri RCA

După un spectacol susținut în anul 1951 la un post de radio din Atlanta, Little Richard a reușit să încheie un contract cu casa de discuri RCA. În anul 1955, Little Richard a format un parteneriat cu producătorul Art Rupe, de la Speciality Records, care căuta un vocalist talentat care să cânte și la pian. Acesta avea de gând alcătuirea unei trupe de muzicieni în New Orleans. Astfel, în luna septembrie din același an, Little Richard a intrat în studioul de înregistrări și a cântat melodia Tutti Frutti. Aceasta avea să devină instantaneu un veritabil succes. Tutti Frutti a ajuns pe locul 17 în topul Billboard.

Little Richard avea un stil energic de a cânta la pian, iar versurile melodiilor sale erau sugestive. Little Richard, împreună cu Elvis Presley și Jerry Lee Lewis, a demonstrat lumii că rock and roll-ul este un gen muzical demn de luat în seamă. Acest tip de muzică a inspirat și alți artiști, printre care celebra trupă The Beatles. Melodiile „Tutti Frutti”, „Lucille”, „Long Tall Sally”, „Rip It Up” și „Good Golly Miss Molly” sunt cele mai celebre piese ale lui Richard Wayne Penniman.

Little Richard a avut succes și pe marele ecran

De asemenea, Little Richard a avut succes și pe marele ecran. Cântărețul a apărut în producții precum Dont Knock the Rock, în 1956, The Girl Cant Help It, în 1957, și Mister Rock and Roll, tot în anul 1957. În afară de Tutti Frutti, alte hit-uri ale lui Little Richard sunt „Long Tall Sally” la „Slippin” și Slidin ”, melodii ce au un amestec glorios de boogie, gospel și jump blues.

Richard Wayne Penniman a renunțat la muzică în anul 1957 și a început să frecventeze școala biblică Alabama Oakwood College, unde a fost în cele din urmă hirotonisit. A revenit înapoi în muyică, în anul 1959, dar cu un album de evanghelie numit ”Dumnezeu este adevărat”.

Trupa Beatles a cântat în sechiderea unui concert de-al lui Little Richard

În anul 1964, Little Richard a revenit la prima dragoste, la rock. A fost întâmpinat de o nouă generație de rockeri precum Bob Dylan și Rolling Stones, care obișnuia să fredoneze de mici cântecele lui Little Richard. Astfel, când Micul Richard a concertat la Star-Club în Hamburg, deschiderea concertului a fost făcută de trupa Beatles.

„Ne-am prezentat în culise la Star-Club-ul din Hamburg și ne uitam la jocul lui Little Richard. El citea în culise din Bibliei și doar îl auzeam vorbind, stăteam și ascultam. Îl iubesc în continuare și este unul dintre cei mai mari”, spunea John Lennon.