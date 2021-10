Dumitru Dragomir, jigniri grosolane în direct la TV. Ce a putut să spună omul de fotbal

Dumitru Dragomir a venit cu un val șocant de jigniri în direct la TV. Acesta a uitat că mii și mii de români îl urmăresc și a dat drumul unei serii de cuvinte greu de suportat de oricine. Ce a putut să spună omul de fotbal?

Dumitru Dragomir, val de jigniri la TV

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal este unul din personajele controversate din lumea publică din România. Acesta a făcut azi o criză de nervi în direct, uitând că îl urmăresc atâția români în spatele micilor ecrane. Ieșirea sa necontrolată i-a șocat pe cei aflați în studioul Pro X.

Porecla sa, ‘Corleone’, este legată de practicile mafiote din lumea fotbalului în care și-a făcut un statut deja recunoscut. Deși a pierdut șansa să fie în fruntea LPF în 2014, după 18 ani de funcție, el a rămas în continuare un personaj mediatizat datorită multor lucruri.

Din păcate, o discuție recentă cu jurnalistul Florin Caramavrov a degenerat așa cum nimeni nu s-ar fi gândit. Dragomir a trecut rapid la amenințări și jigniri, iar ceea ce a urmat i-a îngrozit pe mulți. Cei doi au plecat de la un meci din Liga I, Ceahlăul – Dinamo, scor 1-2, despre care s-a scris în anul 2002 că ar fi fost aranjat.

Chiar și la vremea respectivă cel din urmă a folosit termenul „non-combat” pentru a descrie ceea ce s-a întâmplat pe teren. Acum a negat, însă, acest lucru, iar când s-a lovit de insistențele jurnalistului a început rapid să-și piardă calmul, ulterior a urmat vijelia în studioul de televiziune.

Dialogul

Caramavrov: Cum nu, dacă aţi spus clar că a fost blat Dinamo cu Ceahlăul?

Dragomir: Dragul meu, am spus că urmau să facă, dar noi l-am preîntâmpinat. E altceva! Atenţie cum vorbeşti, eu nu fac greşeli. Tati, sunt stăpân pe ce spun, am deconspirat ce avea să se întâmple şi nu s-a mai întâmplat. Unii dintre ziarişti au crezut că sunt filosofi, că ştiu eu de blaturi. Nimic, numai poveşti! Băi, frate, spune ceva concret!

Caramavrov: Dumneavoastră aţi spus, domnule Dragomir. Acum o întoarceţi ca la Ploieşti, ca de obicei. Aţi spus că la Piatra Neamţ a fost non-combat. E declaraţia dumneavoastră pe internet, ce naiba o întoarceţi? E declaraţia dumneavoastră.

Dragomir: Taci, bă, din gură. Dacă am spus aşa, să-mi tai limba! Dacă nu, ţi-o tai tu?

Caramavrov: Eu nu, pentru că sunt dovezi pe internet!

Dragomir: Taci, bă, din gură! Atunci lasă-mă dracu’! Ce internet, bă, fi-ţi-ar internetul al dracu’?! Arată-mi treaba asta! Nu s-a întâmplat blatul, l-am preîntâmpinat. Vorbeşti numai prostii!

Caramavrov: Taci mata din gură! Dumneata vorbeşti numai prostii! Aţi furat pe timpul dumneavoastră în continuu, numai blaturi şi nenorociri au fost, de aia a ajuns fotbalul românesc aşa.

Dragomir: Spune bă, nenorocitule, un singur blat! Bă, nesimţitule, cum poţi spune tu treaba asta? Caramavrov: O mie de blaturi au fost în perioada aia şi matale le protejai, nu ţi-e ruşine?

Dragomir: Te voi da în judecată acum! De ce nu ai spus atunci, de ce nu te-ai dus la poliţie? Băi, filosofilor, nu e nimic de capul vostru. Să nu mă mai sunaţi. Tembelul ăla îmi spune mie de lucrurile astea!