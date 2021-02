Fostul lider al LPF, Dumitru Dragomir a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Deși acesta s-a vaccinat anterior, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a reușit să contacteze virusul. Această întâmplare ridică foarte multe semne de întrebare pentru oameni.

Potrivit ProSport, fostul șef al LPF a fost depistat cu noul coronavirus. Acesta a reușit să se vaccineze împotriva virusului. Totuși, vaccinul nu l-a putut ține la distanță de temutul virus. Dumitru Dragomir se află în izolare și așteaptă să primească rezultate la ultimele teste făcute. Atât fostul lider LPF cât și oamenii sunt uimiți și surprinși de situație.

Aceștia nu înțeleg cum a fost posibilă acest lucru în condițiile în care a fost ”imunizat”.

”Da, este adevărat că sunt în carantină. Am făcut un test și a ieșit negativ, iar apoi am făcut un test PCR și am ieșit pozitiv. Practic, am COVID. Mă simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu`, dar respect regulile. Nu mai știu ce să cred. Eu am făcut și vaccinul… Acum, aștept rezultatele unui alt test, mi-am mai făcut unul, ca să fiu sută la sută sigur… Vom vedea ce va fi”, a declarat Dumitru Dragomir pentru ProSport.