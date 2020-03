Dramele prin care a trecut Anastasia Lazariuc. Cum arată artista la 66 de ani

Anastasia Lazariuc, ajunsă astăzi la 66 de ani, este renumită atât pentru vocea ei, cât şi pentru aspectul fizic atrăgător. Toată lumea a recunoscut că Anastasia Lazariuc a fost una din cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc, dar a mai fost recuoscută și pentru relația cu regretatul Mihai Constantinescu.

Venită de peste Prut, din Republica Moldova, la începuturile carierei Anastasia nu arăta așa cum o știm astăzi, ci brunetă, de altfel părul einatural este de culoare închisă, şi nu bălai aşa cum o ştim azi. Apropo de viața sa, Anastasia a povestit despre episoadele dramatice din viața ei, despre decesul mamei sale, dar și despre influența pe care a avut-o asupra carieri și vieții sale, regretatul Mihai Constantinescu. Pe Mihai Constantinescu l-a cunoscut în 1988 la Chişinău, de care s-a legat o colaborare profesională, dar şi o poveste de dragoste timp de 17 ani.

“A făcut parte din viaţa mea. Am cântat numeroase piese compuse de Mihai. Nu pot să şterg cu buretele un capitol din viaţă şi nici nu am de ce. Am făcut împreună lucruri frumoase. Şi dacă publicul îşi doreşte şi azi să asculte piesele pe care le-am cântat împreună, asta înseamnă foarte mult”, a completat Anastasia.