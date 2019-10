Cine a fost Mihai Constantinescu. Cântecele lui au crescut generații. Cum a făcut duet cu Anastasia Lazariuc

Marele artist a încetat din viață în seara de marți, după o grea suferință. Mihai Constantinescu a murit, pe 29 octombrie, iar muzica lui a inspirat generații întregi, datorită repetoriului bogat pe care l-a avut. Artistul a fost internat o perioadă la Spitalul Floreasca, din Capitală, deși veștile din ultimele zile despre starea sa generală de sănătate erau unele îmbucurătoare.

Mihai Constantinescu s-a stins la vârsta de 73 de ani și se afla pe patul de spital începând cu luna mai din acest an. Totodată, soția lui Simona Secrier a fost cea care l-a găsit în stare de inconștiență și a sunat repede la Ambulanță. Purtătorul de cuvânt de la Spitalului Floreasca, dr. Bogdan Oprița, a confirmat moartea artstului, spunând că decesul s-a produs marți, în jurul orei 19:00, potrivit romaniatv.net.

„Melodia «O lume minunată» a apărut într-o jumătate de oră. Da, nu glumesc. Am scris-o în jumătate de ceas. Recunosc, nu mă așteptam să aibă un asemenea impact atunci când am scris-o, dar m-am convins repede. Adică la câteva săptămâni după lansare. Am scris-o cu multă pasiune și drag. A ieșit ce a ieșit și chiar mă bucur pentru asta”, spunea regretatul artist Mihai Constantinescu.