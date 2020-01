Loredana Groza, Anastasia Lazariuc și Romanița Iovan, trucuri pentru a se menține tinere. Ce au în comun cele trei

Cunoscute în lumea showbiz-ului românesc de foarte multă vreme, cele trei vedete obișnuiesc să recurgă des la mici trucuri. Fie că e vorba de cele de înfrumusețare, de care orice femeie celebră pare să dispună mai mereu, acestea au o apariție demnă de invidiat. Atunci când sunt prezente la diferite evenimente sau în platourile emisiunilor TV, Loredana Groza, Anastasia Lazariuc și Romanița Iovan arată de milioane.

Vedetele de la noi pun în practică anumite mici trucuri când vine vorba de modul în care își mențin o apariție tânără. În cazul Loredanei, a Anastasiei Lazariuc, dar și pentru Romanița Iovan, apa caldă cu lămâie a venit întotdeauna în ajutor. Această soluție miraculoasă trebuie consumată dimineața, pe stomacul gol, imediat după trezire.

În cazul vedetelor de la noi, apa caldă cu lămâie dovedește că funcționează foarte bine, pentru că în principal ajută la menținerea elasticității pielii. E un aspect regăsit și la femeile celebre, pentru că vârsta nu își spune deloc cuvântul în cazul artistelor și a creatoarei de modă.

Mai mult, de fiecare dată când au fost întrebate care e secretul pentru a arăta atât de bine, acestea au adus în discuție și apa caldă cu lămâie. Băutura poate să ajute și la relaxarea mușchilor pe timpul durerilor menstruale. Mai mult, consumată cu regularitate, reduce riscul de constipație sau pe cel de blocaje intestinale. Va îmbunătăți cu mult digestia și va ajuta în lupta contra kilogramelor nedorite.

Creatoarea de modă Romanița Iovan se bucură și la 55 de ani de un trup adolescentin, ca tras prin inel. Obișnuiește să consume apă cu lămâie, un alcalinizant natural pentru organism. În cazul acesteia, rețeta e după propriul său gust, fiind puțin deviată de la cea originală.

„Dimineața beau, pe stomacul gol, o cană cu apă caldă. Am mâncat un iaurt și am pus în el niște semințe de in. Vă recomand și vouă, e foarte sățios”, mărturisea Loredana Groza, în vârstă de 49 de ani, într-un interviu matinal.

La rândul ei, Anastasia Lazariuc, de 66 de ani, a avut mereu o prezență foarte elegantă și s-a bucurat de atenția publicului și când a venit vorba de sfaturile vitale de întinerire la care apelează, susținând că a fost întotdeauna atentă cu excesele, dar și că este o persoană foarte matinală.

“Nu am fumat, nu am băut, nu am fost un om de noapte. De aceea, nici nu am cântat prin baruri. Sunt matinală. Cum mă trezesc, fac puţină mişcare şi beau un pahar de apă pe stomacul gol, pentru că aşa cum ne spălăm pe faţă, trebuie să ne spălăm şi pe interior. Apa trebuie să fie caldă, în nici un caz rece sau fierbinte. Uneori, o beau cu lămâie”, a povestit Anastasia Lazariuc.