Dramele din viața lui Mihai Trăistariu. Care a fost cel mai greu moment din viața lui: „Am fost foarte supărat pe Dumnezeu” EXCLUSIV

Mihai Trăistariu se bucură de o carieră de lungă durată în industria muzicală din România. Totuși, el a avut parte de o dramă după ce a dus România pe culmi înalte la Eurovision. Cântărețul ne-a dezvăluit, în exclusivitate, că moartea mamei l-a marcat. De asemenea, el ne-a vorbit despre un alt moment dureros trăit recent, când cea mai mare fană a sa a murit.

De multe ori, vedetele trec prin momente dramatice, însă sunt nevoite, la fel ca noi toți, să nu își pună pe pauză cariera.

Mihai Trăistariu a recunoscut că a suferit enorm când mama lui a murit, astfel că a fost supărat pe Dumnezeu pentru că nu îi ascultase rugăciunile. El ne-a povestit că nu a simțit o asemenea durere când a decedat tatăl său, care era violent cu femeia care i-a dat viață:

„Cel mai greu moment a fost când a murit mama, în 2006. Am fost foarte atașat de ea. De exemplu, când a murit tata, aveam 17 ani și nu am simțit așa durere, eram mai mic poate. O și bătea pe mama, ea era fericită că a scăpat de el. Cred că am simțit la fel ca ea, că am scăpat de un chin. Atunci nu a fost o dramă.

În schimb, ea, când a murit în 2006, chiar la o zi după ce m-am întors de la Eurovision-ul din Grecia cu recordul de punctaj, a fost trist pentru mine, am intrat într-un fel de depresie timp de o lună. Eram supărat pe Dumnezeu, deși fusesem credincios. M-am rugat vreo 2 luni, mama a avut o ciroză.

Mergeam la biserică și mă rugam pentru ea, să o țină Dumnezeu în viață, dar nu a ținut-o. Atunci am fost foarte supărat pe Dumnezeu. Vreo lună am fost revoltat și am zis că eram ateu, gata. Am fost atașat de ea, am moștenit vocea de la mama.”