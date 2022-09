Drama trăită de noul transfer reușit de Gigi Becali la FCSB. De ce a spus Boban Nikolov „îmi venea să sar de pe balcon”

Boban Nikolov, noul transfer de la FCSB, a avut un moment în care a vrut să se lase de fotbal. A povestit chiar jucătorul într-un interviu. Fotbalistul macedonean a dezvăluit că mai bine de un s-a chinuit cu o pubalgie. A mers la mulți medici, a fost operat, iar problema a fost rezolvată cu ajutorul unui maseur.

Gigi Becali spunea că are mare nevoie de un „dirijor la orchestră”, iar după câteva ore a adus un mijlocaș. Boban Nikolov are 28 de ani și a mai jucat în România la Viitorul. Sezonul trecut a îmbrăcat tricoul lui Sheriff Tiraspol în meciul în care formația din Republica Moldova a câștigat pe terenul lui Real Madrid.

Boban Nikolov este liniștit și nu se teme că ar putea fi criticat de Gigi Becali. A dezvăluit că a avut o perioadă în care a vrut să se lase de fotbal din cauza unei probleme medicale.

Aveam momente când îmi venea să sar de la balcon. Venise Răzvan Marin să doarmă cu mine în cameră. Nu puteam să mă mișc. Vreun an și ceva a durat asta. Am făcut operație, după a revenit durerea. Am stat numai pe pastile”, a declarat Boban Nikolov.

Gică Hagi a fost lângă el și a încercat să-l ajute. I-a plătit tratamentul la o clinică din Italia.

Boban Nikolov a dezvăluit și cum s-a rezolvat totul. În anul 2015 a ajuns la echipa FK Vardar din Skopje. Aici a primit un ajutor nesperat.

„Eram la Vardar, m-am dus la un om la un masaj. Și-a dat seama, după mers, că am probleme. El m-a făcut bine, cu două tratamente. Dumnezeu m-a ajutat. Un an de zile, am luat pastile zilnic. La o lună după tratament nu am mai luat”, a mai spus Nikolov.