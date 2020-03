Fost jucător al formației finanțate de Gigi Becali, Ovidiu Petre s-a alăturat în toamna anului trecut staff-ului tehnic al celor de la FCSB, în funcția de analist video. Însă o problemă medicală l-a făcut să se retragă subit, dar fostul internațional susține că a trecut peste ce a fost mai greu, după ce s-a operat.

Drama prin care trec cei de la FCSB în aceste zile. Ovidiu Petre a fost operat și se luptă cu boala

Fotbalistul care a jucat patru ani la roș-albaștri a revenit la formația patronată de Gigi Becali în toamna anului trecut, pe 25 septembrie 2019. Fostul mijlocaş central acceptase oferta lui Bogdan Vintilă şi se alătura proiectului finanţat de Gigi Becali în funcţia de analist video. La scurt timp, însă. a aflat vestea cumplită şi a început lupta împotriva maladiei. Ovidiu Petre se luptă cu o boală gravă şi a fost operat, informează ProSport.

Din momentul în care a aflat diagnosticul medical, Ovidiu Petre a început să se tragă ușor din activitățile zilnice pe care le făcea, limitându-se la antrenamentele echipei. Iar după declararea pandemiei de coronavirus, acesta s-a concentrat exclusiv pe familie și pe lupta pe care o are de dus. Luptător din fire, Ovidiu Petre rezistă durelor ședințe de tratament.

„Am trecut peste ce a fost mai greu, a fost o mare sperietură”

Ovidiu Petre susține că a trecut peste ce a fost mai greu:

„Am avut o umflătură şi de acolo a fost o mare sperietură. Dar a trecut totul. Vă daţi seama că nu a fost uşor. M-am operat şi au ieşit lucrurile bine. Acum sunt foarte bine. Sunt acasă, pandemia asta ne ţine pe toţi departe de fotbal. Când se dă adunarea, însă, voi fi alături de băieţi şi de echipă”, a spus fostul mijlocaş pentru ProSport.

Ovidiu Petre, 37 de ani, a evoluat pentru gruparea finanţată de Gigi Becali, între 2006 și 2010, în 100 de partide. Acesta a înscris 8 goluri în toate competițiile.

La revenirea sa, Petre era încântat de posibilitatea de a face parte din familia FCSB: „Mă bucur foarte mult că am revenit la echipa la care am cunoscut cele mai mari satisfacții și pentru care am evoluat și am și înscris în UEFA Champions League. Îmi doresc să ajut cât mai mult staff-ul tehnic și jucătorii și împreună să obținem multe succese”.

Ovidiu Petre a fost selecționat de 23 de ori la echipa națională, pentru care a marcat un gol.