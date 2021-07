Drama prin care a trecut Rodica Popescu Bitănescu. Ce i-a spus lui Denise Rifai la Kanal D

Fanii celebrei actrițe sunt șocați de cele aflate recent despre aceasta. Prin ce dramă a trecut Rodica Popescu Bitănescu. Zâmbetul ei larg ascunde o poveste sfâșietoare. Ce a mărturisit în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”?

Rodica Popescu Bitănescu face parte din generația de aur a actorilor de odinioară. Aceasta este un real exemplu pentru tinerii artiști care își doresc o carieră longevivă exact ca a sa. Mereu cu zâmbetul pe buze, mereu cu o dispoziție extraordinară și cu cuvinte frumoase la purtător, actrița a discutat public până acum doar despre prima ei iubire – teatrul.

Cu toate astea, fanii află abia acum câteva detalii despre un subiect sensibil pentru aceasta. Mulți s-au întrebat de ce la această vârstă onorabilă nu se bucură de copii sau nepoți. Iată că răspunsul și-a făcut apariția în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”!

Cunoscuta actriță a mărturisit de ce ea și Mircea Bitănescu nu au avut niciun copil în cei 46 de ani de căsnicie. Multe au fost speculațiile de-a lungul vremii cu privire la acest subiect, iar acum vedeta a venit să dea cărțile pe față.

Povestea de dragoste dintre Rodica și Mircea a început în urmă cu 46 de ani, pe când ea susținea examenul pentru permisul de conducere, iar cel care avea să-i fie partener de drum lung era în comisia de examinare. Momentul în care s-au văzut a fost unic pentru că aceștia s-au îndrăgostit pe loc unul de celălalt:

“Eu am dat examen de conducere cu el. Nu ştiu cum de am picat la comisia lui, la Bitănescu Mircea, dacă nu cumva m-a ales el pe mine. I-a plăcut o fotografie, deşi eu nu sunt deloc fotogenică.

Când am văzut că apare un bărbat blond, cu ochii albaştri, îmbrăcat ofiţer, cu un mers aşa, americanesc, un tip calm, am căzut în cap imediat. A fost pentru mine o lovitură de trăznet, adică m-am îndragostit de el când l-am văzut, o frumuseţe de om.”

Aceasta a menționat că ulterior a descoperit ce bărbat inteligent este și a apreciat încă de atunci faptul că este educat și citit, iar tocmai datorită lui a început să citească atât de mult. Întrebată dacă tocmai vedeta a fost cea care nu și-a dorit copii, cea din urmă a răspuns:

„Nu este adevărat că nu mi-am dorit copii. Acel adevăr îl ştiu numai eu şi Dumnezeu. Nu am să vorbesc niciodată despre acest lucru. Este un lucru prea personal. Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesta este un subiect de roman. Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu”

Rodica Popescu Bitănescu