Rodica Popescu Bitănescu a avut gripa spaniolă. Prin ce chin a trecut vedeta: ”Am ajuns piele şi os, fără mușchi”

Rodica Popescu Bitănescu a trecut prin clipe de coșmar, după ce a făcut gripa spaniolă și a slăbit enorm. Actrița povestește încercările grele prin care a trecut.

Una dintre cele mai iubite actrițe de teatru din România, Rodica Popescu Bitănescu, în vârstă de 82 de ani, a trăit momente groaznice în anii copilăriei și ai tinereții. Și acum vedeta se confruntă cu atacuri de panică din cauza acelor momente.

Ea a povestit că a avut o copilărie tare chinuită. S-a născut în județul Giurgiu, într-o familie foarte bogată, însă odată cu naționalizarea, familia Rodicăi Popescu Bitănescu a rămas fără niciun ban, confiscându-i-se întreaga avere.

Tatăl actriței a fost deținut politic și a avut de suportat torturi inimaginabile în Penitenciarul Pitești. Din cauza lipsei banilor, familia a fost nevoită să trăiască prin subsoluri. În plus, povestește Rodica Popescu Bitănescu, a făcut și gripa spaniolă, când era studentă.

“Imaginați-vă, să ai o casă cu strictul necesar şi deodată, în 11 iunie 1948, ți se ia tot. Mama a luat cu mine câinele care se numea Tâc-Tâc, că dădea din coadă. Imaginați-vă ce au simțit părinţii mei. Tata a ieșit din pușcărie la 50 de ani cu frică. Era perioada gripei asiatice, pe care am făcut-o eu, acasă la mine.

Dintre toţi studenţii din cartierul ăla, doar pe mine m-a găsit. Stăteam într-un cartier boieresc, într-un subsol cu igrasie şi fără aer, cu ferestre la pământ. În acea perioadă, am avut această boală, care s-a manifestat cu hemoragie pe nas.

Şi aşa am ținut-o până am ajuns dintr-o musculoasă un bețișor, piele şi os, fără mușchi, fără nimic. Sunt complexată şi acum. Mi-am dorit să fiu grăsuță şi să mănânc mult, că foamea m-a înnebunit. Noi am fost victime colaterale”, a povestit actrița la Antena 3.