Ce a făcut Rodica Popescu Bitănescu la Chefi la Cuțite. I-a uimit pe jurați

”Chefi la Cuțite” i-a adus pe cei trei chefi față-n-față cu una din cele mai iubite actrițe de comedie. Mare le-a fost surpriza lui Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu atunci când în fața lor a apărut Rodica Popescu Bitănescu. Cu un preparat ca la mama acasă, actrița i-a încântat pe cei trei chefi.

La fiecare episod cei trei chefi, Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu au parte de surprize din partea producătorilor. Cea mai recentă surpriză a fost celebra actriță de comedie, Rodica Popescu Bitănescu, una din cele mai populare și iubite actrițe românce. Prezența actriței la ”Chefi la Cuțite” a fost una plină de umor și bună-dispoziție.

Actrița, cu umorul său recunoscut deja și râsul inconfundabil a decis să le provoace papilele gustative ale celor trei chefi cu o mâncărică ca la mama acasă. Rodica Popescu Bitănescu a decis să le propună celor trei jurați exigenți chifteluțe marinate. Fiind un fan al emisiunii, Rodica Popescu Bitănescu știa de exigența celor trei. Așa că a decis să pregătească mâncarea cu mare grijă.

După ce au gustat din mâncare, fără să știe în prealabil cine a fost vinovatul, la apariția actriței cei trei au rămas uimiți, dar și plăcut surprinși de modul de preparare al bunătăților din farfurie. Toți au recunoscut că mâncarea făcută de Rodica Popescu Bitănescu a fost ca la mama acasă.

Pe lângă veleitățile sale culinare, Rodica Popescu Bitănescu este una din longevivele actrițe ale scenei românești de comedie. Cu o viață întreagă dedicată teatrului și Rodica Popescu Bitănescu și-a câștigat statutul de cea mai iubită actriță printre spectatorii români. Încă de la terminarea Institutului în 1960, Rodica Popescu Bitănescu a fost o prezență permanentă pe scenele teatrelor din România.

”Eu toată viața m-am sacrificat pentru teatru, viața mea a fost teatrul, înainte a orice. Am peste 50 de ani de scenă. Toată lumea îmi spune să râd și am realizat că râsul meu face bine. Fără râs nu aș putea să trăiesc, pe mine mă echilibrează. Mie râsul îmi dă sănătate, îmi dă poftă de mâncare. Dacă mă chinui pe scenă să râd și râd fals, lumea simte. Așa că e bine să râdem atunci când ne vine, ăla este râsul sănătos.

Ca actriță am avut satisfacții profesionale foarte mari, dar am avut și nesatisfacții, în sensul că noaptea nu puteam dormi, pentru că o partitură mica o jucam prost și mă obseda toată noaptea. Reacțiile publicului m-au făcut să cred în mine ca dramaturg. Faptul că lumea mă cunoaște și mă iubește este în urma muncii. Și ca să scrii este foarte greu, am emoții foarte mari când scriu o nouă piesă. Așa cum poate să fie o mare lovitură, tot așa poate să fie și o mare cădere”, a povestit celebra actriță.