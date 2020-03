Drama pe care o ascunde Alexandra Ungureanu. Concurenta Bravo, ai stil! Celebrities, părăsită înainte de nuntă

Ultimii ani au avut ca etichetă despărțirile furtunoase, mai ales în cazul pesoanelor publice. Alexandra Ungureanu face parte de vedetele care au făcut cale întoarsă de la firul poveștii trăite până acum și au fost nevoite să accepte despărțirea. Concurenta de la Bravo, ai Stil a fost părăsită chiar înainte de nuntă!

Alexandra Ungureanu strălucește de-a dreptul în lumina reflectoarelor și pe podiumul de la Bravo, ai Stil. Dincolo de vocea superbă pe care o arată din plin în cadrul concursului și de buna dispoziție cu care își încântă colegele de platou, solista ascunde în sufletul ei o mare tristețe. Zilele trecute, Alexandra povestea că în viața ei privată este un adevărat haos, cerând sfaturi de la cele cu care se află în competiție, mai ales de la Tonciu, care este o familistă convinsă și care a avut destul noroc pe planul acesta.

Puțini își amintesc faptul că Ungureanu s-a despărțit de logodnicul ei, Andrei Gheorghiu, înainte de a îmbrăca rochia de mireasă. Concurenta de la Bravo, ai Stil își făcuse planuri mari de viitor alături de DJ. Cei doi s-au logodit în America și voiau să se stabilească la New York. ”El a fost cel care a renunțat la tot, iar Alexandra a decis să revină în țară și să o ia de la capăt”, spuneau atunci surse din preajma artistei. Din păcate, nu cu mult timp în urmă s-a repetat istoria, ea rămânând din nou singură.

„Eram fericita şi credeam că va fi bine. Trăirile mele şi cum mă simt nu trebuie spuse prin cuvinte. De acum, am să mă ocup de muzică, viaţa personală am pus-o deoparte. Mi-a făcut rău când am ales să vorbesc de relaţia mea, însă se vor așeza lucurile bine pentru mine cândva”

Alexandra Ungureanu