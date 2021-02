Drama Majdei de la Survivor România 2021. Momente dureroase, a stat numai la pat

Survivor este despre anduranță, disciplină, înfrângerea temerilor, împingerea limitelor, dor dar și tihnă și povești. Când concurenții nu sunt la joc, timpul lor liber este dedicat în principal rememorărilor unor momente fericire ori ba din viețile lor. După ce Simona Hapciuc a devoalat drama ei, tatăl copilului ei punând-o să aleagă între micuț și el, și Majda Aboulumosha și-a pus pe tavă o întâmplare nefericită din viață. „Am avut accident de mașină. Medicii mi-au zis să stau numai la pat.”

Drama faimoasei Majda de la Survivor România

„Cel mai greu moment a fost când a murit bunica, ea m-a crescut și am fost foarte atașată de ea. Când am pierdut-o, toată lumea își făcea griji pentru mine. Filmam pentru o telenovelă, a doua zi, și nu mă țineam bine pe picioare. Filmam și lesinam, și o luam de la început. Mi-am revenit greu după pierderea ei. Aveam 19 ani.

Un alt moment greu a fost când am primit vestea că voi pierde sarcina. Am trecut prin multe etape până să îmi țin copilul în brațe. După ce am aflat că sunt însărcinată, medicii mi-au spus că prezint risc. Apoi m-a mușcat o căpușă, nu am știut, am stat cu ea în picior patru zile. Am luat antibiotic în timpul sarcinii.

Am avut un accident de mașină când eram însărcinată în trei luni și jumătate. Marea grijă era aceea ca fetița mea să fie bine, doar la asta mă gândeam. Când eram însărcinată în șapte luni am renunțat la UNATC, pentru că am fost nevoită să stau la pat”, a declarat Majda pentru revista Viva, înainte de a pleca la Survivor.

Motivul pentru care a acceptat provocarea de la Kanal D

„Întotdeauna mi-au plăcut provocările, am dorit mereu să mă autodepășesc, să învăț mai multe lucruri despre mine și să fiu un exemplu pentru copilul meu. Oamenii mă vor vedea așa cum sunt eu, naturală, nu mi-am făcut niciun plan. Vreau să lupt alături de echipa mea și mi-aș dori să rămânem o echipă. Știu că este un show foarte greu, suntem și în viața de zi cu zi irascibili dacă nu beneficiem de anumite condiții, de confort, dar sper să depășim acele stări. N-am mai trecut printr-o astfel de situație. E cea mai mare provocare din tot ceea ce am făcut până acum”, a mai povestit prezentatoarea Antena Stars.