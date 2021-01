Simona Hapciuc de la Survivor, momente înfiorătoare cu tatăl copilului său. Ce a pățit vedeta de la Kanal D

Simona Hapciuc a spus în prezentarea sa că a venit la ”Suvivor România” pentru a-i demonstra copilului ei ce înseamnă să fii puternic, menționând că este mamă singură. În spatele acestor declarații stă o poveste dramatică. Faimoasa a fost pusă de iubit să aleagă între micuț și el. „Fie avortez, fie pleacă.”

Faimoasa a povestit că fostul său partener nu și-a schimbat opțiunea nici după ce băiatul a venit pe lume, ba chiar acesta „l-a văzut din îmtâmplare de câteva ori” de atunci.

„L-a văzut pe fiul meu din întâmplare de câteva ori. Nu a avut nicio reacție. Am încercat să iau legătura cu el, mă gândeam că ar putea încerca să treacă să îl vadă și să încerce să lege o relație cu cel mic. Nu am nicio pretenție financiară. A spus că nu îl interesează. Bunica paternă nu l-a văzut niciodată. A venit să mă întrebe cât costă să fac avort, a fost ultima noastră întâlnire. A fost un șoc pentru mine când am văzut că încearcă să mă convingă. Discuția cu ea mi-a lăsat un gust amar. Nu îl voi obliga niciodată să fie tată, nici măcar cu numele în certificatul de naștere. Când se va simți pregătit, probabil va veni singur”, a mai povestit actrița.