Drama lui Kamara. Mărturisirile tulburătoare pe care le-a făcut despre băiețelul bolnav

Drama lui Kamara. Mărturisirile tulburătoare ale artistului despre băiețelul său bolnav. Artistul este un tată devotat și se dedică în totalitate fiului său, Leon, pe care îl consideră ca fiind sufletul său pereche. De altfel, Kamara se luptă de 7 ani ca fiul său care suferă de tetrapareză spastică să se facă bine.

Kamara petrece mult timp cu fiul său care s-a născut cu probleme de sănătate. El și fosta soție fac tot ce le stă în putere pentru ca micuțului Leon să îi fie bine.

„Atunci când Leon este la mine, sunt tot timpul cu el. Nu am bonă, în momentul de față, am avut în trecut o persoană care mă ajuta în momentele cheie, vorbim de un interval orar în care reușeam, cât de cât, să îmi desfășor treaba.

Kamara nu se dă în lături de la diverse provocări, mai ales când vine vorba de a-și ajuta fiul, astfel că va lupta în ring împotriva unui fost concurent la Exatlon, iar banii strânși vor fi folosiți pentru tratamentul lui Leon.

Kamara a vorbit și despre momentul în care și-a privit pentru prima dată fiul, dar și cum îl ajută Leon pe el în fiecare zi să devină un om mai puternic și, de ce nu, mai înțelept.

„La început îmi era frică, văzându-l așa de mic, parcă nu știam de unde să îl apuc. Dar imediat ne-am lipit unul de celălalt, când i-am văzut privirea blajină, m-am topit. E un copil dulce, are un suflet frumos, am crescut împreună. Chiar dacă am mai trecut prin această experiență, pe atunci eram mai mic, așa că acum am gustat-o altfel.

Sunt mai responsabil și mai puternic ca om, însă și el m-a ajutat să devin mai puternic, văzând prin câte dificultăți trece. O singură dată l-am auzit: „Renunț!”. I-am spus că nu poate să renunțe, este un leu, iar eu sunt tatăl leului, care nu renunță. Este foarte înțelept, de asemenea”, a conchis artistul.