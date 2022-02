Kamara și-a petrecut ziua de naștere într-un mod inedit. Ce a făcut artistul: „Am avut 3 torturi” EXCLUSIV

Kamara a împlinit 46 de ani, astfel că și-a surprins fanii cu o postare inedită făcută în mediul online. Acesta a punctat că s-a născut la o diferență de 100 de ani față de Constantin Brâncuși. Artistul ne-a dezvăluit cum și-a petrecut ziua de naștere, oferind detalii și despre micuțul lui, Leon.

Marele Constantin Brâncuși s-a născut pe data de 19 februarie 1876, iar Kamara pe 19 februarie 1976, la 100 de ani mai târziu. Artistul a mărturisit că a petrecut timp de 3 zile, a fost plecat din București, apoi s-a bucurat de clipe minunate alături de Leon și mămica lui. Ulterior, el s-a întâlnit și cu prietenii.

„Am făcut postarea cu Brâncuși, sunt născut la 100 de ani după. A fost o zi frumoasă, am fost plecat din București, după care am petrecut-o cu Leon, cu mămica lui, dar și cu bunica.

Apoi am fost cu băieții, practic am petrecut 3 zile, am avut 3 torturi. Toate au fost bune și diferite.”, a dezvăluit Kamara, în exclusivitate pentru Impact.ro.