Corina Caciuc, umilită public. Secretul ei a ieșit la iveală: „După idila cu Kamara și cu 5 miliarde câți or mai fi fost înainte”

Laurențiu Reghecampf, aflat în plin divorț de Anamaria Prodan, se iubește cu Corina Caciuc. Bruneta este însărcinată și urmează să aducă un băiețel pe lume. Cei doi și-au asumat relația după despărțirea dintre antrenor și impresară. Cu toate acestea, tânăra se confruntă cu vorbe grele.

Asiana Peng, care a făcut parte din lotul național de gimnastică și a renunțat, ulterior, la cariera ei, are o relație cu Luca, băiatul din prima căsnicie pe care a avut-o Laurențiu Reghecampf. Mama tinerei s-a decis să discute despre noua parteneră pe care o are antrenorul.

Eu nu sunt dispusă ca nici o ”Gură de Aur” (n.r. aşa zisa poreclă a Corinei) să ajungă pe lângă niciun soț al meu și pe lângă nici un chinez, ca ulterior să am vreun regret. Păi cum a fost în stare să mai despartă…

Mă tem că visează să se folosească de copiii mei și de soțul meu ca să se întâmple aceste lucruri. Or, în condițiile astea, poarta i se închide.

De asemenea, Silvana Peng a avut de spus vorbe dure la adresa iubitei antrenorului, susținând că aceasta nu ar trebui să devină un exemplu pentru alte tinere. Ea a făcut referire și la alte relații pe care le-a avut Laurențiu Reghecampf, zvonindu-se că acesta ar fi urmărit de cifra 13.

„După ce și cât am citit, o văd pe această Caciuc cam așa: după idila cu Kamara și cu 5 miliarde câți or mai fi fost înainte, că nu i-a numărat nimeni, eu n-aș fi făcut în viața mea ce a făcut această Caciuc și cred că nu este un exemplu de urmat.

Doamne, nu știu ce să zic, că nu vreau să arunc cu lături in nimeni, dar eu nu accept așa ceva. Ține de un minimum de bun simț, cum să ajungi să desparți o familie?

Oare nu te macină nimic, in interior, o viață întreagă? Nu ai remușcări? Nu plătești aceste polițe?

Cert este un singur lucru: Laurențiu Reghecampf iubește foarte tare femeile, probabil la 59 de ani mă va chema la nuntă, așa în amintirea faptului că ne-am cunoscut odată.

E simplu calculul, acum are 46, am mai adăugat 13, cât durează o căsnicie la el. După 13 ani e ”noch einmal, schnell, schnell” (n.r. din nou, rapid, rapid), probabil ține morțiș să-l ajungă pe Borcea din urmă, dacă Borcea are 9 copii…

De 3 știm toți la el, dar poate mai sunt vreo 6 de care nu știm, nu-i avem la număr încă.”, a mai spus Silvana Peng.