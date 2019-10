Drama Cameliei Potec. Ce s-a întâmplat cu fetița ei, după ce s-a născut

Campioana la natație a făcut dezvăluiri emoționante, în cadrul unui interviu. Aceasta a povestit despre cea mai grea încercare pe care a primit-o de la viață. Bucuria ei de a deveni mamă a venit la pachet cu momente de cumpănă extreme încă din primele luni de la naștere. Care este povestea Cameliei Potec?

Camelia Potec și-a dezvăluit povestea în cadrul unui interviu pentru okmagazinetv.ro. Campioana la natație a primit cea mai mare bucurie de la viață, aceea de a deveni mamă, mai apoi ceva i-a umbrit toată fericirea. Cu toate că inspiră energie pozitivă aproape mereu, duce în spate o povestea extrem de grea. Camelia a luat o pauză meritată de la activitatea ca șefă a Federației Române de Natație atunci când mai avea puțin să nască.

Cu toate că trebuia să se odihnească, energică la fel ca întotdeauna, sportiva nu a putut sta departe de antrenorii și învățăceii din lotul de natație. Din păcate, pe lângă bucuria de a deveni mamă pentru prima oară, Camelia a primit o lecție foarte dură de la viață. Fetița sa a avut probleme de sănătate încă din primele trei luni de viață, moment în care medicii i-au spus că micuța este suspectă de tumori.

„Noi sperăm că am trecut peste ele, pentru că trebuie să revenim acum să avem siguranţă 100% că nu sunt probleme. Caelia a fost suspectă de foarte multe lucruri negative şi atunci a trebuit ca trei luni să stăm numai pe la doctori. A fost suspectă de lucruri nasoale, de la tumori până la insuficienţă… Înainte de Crăciunul trecut, trebuia să ajungem să-i facem un RMN şi să-i facem anestezie totală. Acolo am spus „stop”, este prea mult, şi dacă era să-i găsească ceva la acel RMN, nu se putea interveni până la un an. Şi atunci trebuia oricum refăcut, la 6 luni sau la un an. Mi s-a părut un pic aiurea ca un copil de o lună şi ceva să-l adormi, să-i faci anestezie totală, în condiţiile în care oricum trebuie să-i faci şi la 6 luni. Şi atunci am spus „stop”, hai să ne bucurăm de Sărbători, de familie, să fim toţi acolo şi să vedem anul viitor. Iar anul următor n-a mai fost nevoie”

Camelia Potec