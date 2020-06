Dragoș Săvulescu sfidează statul român din Italia. Condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare în România, huzurește în Peninsulă

Condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru înșelăciune, Dragoș Săvulesc trăiește fără griji și în plin lux în Italia. ba mai mult de-atât, iritat că presa a făcut dezvăluiri pe seama sa, acesta atacă jurnaliștii pe facebook.

În primul rând trebuie reamintit de ce a fost condamnat afaceristul Dragoș Savăulescu. În 2019, instanța de judecată îl găsea vinovat pe Săvulescu într-un dosar al unor retrocedări ilegale, în județul Constanța, mai exact pe litorarul Mării Negre. Aflând că va fi condamnat afaceristul a decis că este momentul să-și ia frumos bagajele și să fugă pe o insulă aproape izolată din Italia, departe de starea de alertă din România.

Jurnaliștii de la libertatea .ro au scos la iveală, în ultima perioadă multe informații și ilegalități pe care afaceristul Săvulescu le-a făcut, în afară de cele pentru care a fost judecat și condamnat. Reacția ironică a acestuia la adresa jurnaliștilor nu a fost mult timp așteptată, postând pe contul său de facebook un material dur și plin de acuzații.

”Dragi jurnalisti, am observat in presa in ultimele 24 de ore o totala isterie si numeroase atacuri asupra mea, pornite de la faptul ca sotia mea, Angela Martini a postat un scurt video insotit de un mesaj amuzant pe profilul ei de Instagram.”, și-a început postarea Săvulescu pe facebook.